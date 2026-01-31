Pensión IMSS 2026: ¿qué día cae el depósito correspondiente a febrero?; conoce la fecha clave

El depósito correspondiente al mes de febrero para todos los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentra ya a la vuelta de la esquina, por lo que miles de beneficiarios en todo el país se mantienen atentos al calendario oficial de pagos.

La pensión IMSS representa un aporte económico importante para la población jubilada en el país, para cubrir gastos básicos como alimentación, servicios, medicamentos y otras necesidades cotidianas, por lo que conocer la fecha exacta del abono permite a los pensionados planificar mejor sus finanzas y evitar contratiempos en el inicio del mes.

Lee también: Sarampión en México: ¿me puedo volver a contagiar si ya me dio?; esto se sabe

Pensión IMSS 2026: este es el calendario de pagos oficial para este año. Foto: Canva

¿Cuándo cae el pago de febrero?

Como es costumbre, la institución de salud pública realiza sus pagos el primer día hábil de cada mes. No obstante, este mes el pago tendrá un ajuste debido a una cuestión de logística en el calendario, por lo que el pago se efectuará hasta el día martes 3 de febrero.

Este retraso se debe a que el 1 de febrero cae en domingo, un día inhábil donde no hay operaciones bancarias; mientras que el día 2 de febrero es de descanso obligatorio debido a que la conmemoración por el Día de la Constitución Mexicana el 5 de febrero se recorrerá este año al día lunes.

Lee también: Banco del Bienestar: ¿cómo usar y proteger tu tarjeta?; conoce estos tips

Este es el calendario oficial de pagos de la pensión IMSS para 2026. Foto: IMSS

¿Cuál será el monto de este mes?

De acuerdo con el ajuste derivado de los aumentos oficiales para este 2026, el monto para la pensión mínima garantizada del IMSS oscila aproximadamente entre los 10 mil 637 y los 11 mil 040 pesos mexicanos mensuales, para aquellos jubilados bajo el régimen de la Ley 73 o Ley 97.

De acuerdo con la institución, este incremento se calcula dependiendo del esquema de jubilación, teniendo en cuenta el aumento del 13% al salario mínimo general en México, así como el ajuste anual por inflación realizado febrero y basado en el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del año anterior, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Asimismo, para aquellos inscritos en la Modalidad 40, la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que también se actualiza el 1 de febrero de cada año conforme al INPC, determina el tope del salario base de cotización para quienes siguen aportando de manera voluntaria.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm