Sarampión en México: ¿me puedo volver a contagiar si ya me dio?; esto se sabe

Desde febrero de 2025, un repunte de contagios por sarampión ha afectado a gran parte de la población mexicana. De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, hasta el 27 de enero de 2026 se han registrado 7 mil 674 casos confirmados en el país y 26 defunciones, siendo el estado de Chihuahua el más afectado.

Las autoridades sanitarias explican que el principal motivo de estos contagios masivos se debe a personas con un esquema de vacunación incompleto o sin antecedentes de aplicación de la dosis correspondiente. Por ello, la institución hizo una atenta llamada a aplicarse la vacuna para contener el brote y reforzar las defensas.

La aplicación de la vacuna está disponible en las unidades y centros médicos de las instituciones públicas de salud IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. La dosis es totalmente segura y gratuita para toda la población sin excepciones. Para ubicar el punto más cercano de aplicación, puedes comunicarte a la línea 079.

Para recibir la aplicación de la vacuna debes acudir a cualquier unidad de salud. Foto: Especial

¿Puedo volver a contagiarme si ya me dio?

La respuesta es no. La probabilidad de volver a contagiarse es casi nula, ya que haber padecido la enfermedad viral genera inmunidad en la mayoría de los casos. Además, si una persona ya tuvo sarampión, no puede transmitir el virus, no obstante, una persona infectada puede contagiar hasta 18 personas no vacunadas.

¿Cómo se contagia y cuáles son sus síntomas?

Esta enfermedad se transmite a través de gotitas invisibles de saliva que salen de la nariz y boca al hablar o estornudar. Los síntomas aparecen 7 a 14 días después del contagio, e incluyen fiebre alta, tos seca, secreción nasal, ojos rojos, llorosos y sensibles a la luz, pequeñas manchas blancas en la boca y salpullido en la piel.

Además, el sarampión puede provocar afecciones más severas, como neumonía, diarrea grave, deshidratación, convulsiones, encefalitis, infecciones de oído que pueden generar sordera, así como retraso en el desarrollo o problemas neurológicos. En los casos más graves, esta enfermedad causa la muerte.

Sarampión en México (iStock)

¿Qué población es la más afectada?

Según la institución, el grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años con mil 168 casos, seguido del grupo de 5 a 9 años con 913 casos y el de 25 a 29 años con 833 casos. Por su parte, el grupo de edad de menores de un año reportó la más elevada, con 45.63 casos por cada 100 mil habitantes.

¿Qué vacuna se aplica y cuántas dosis se requieren?

En México, se aplican dos tipos de vacunas contra el sarampión. La primera es la vacuna triple viral (SRP), recomendada para menores de 10 años; la segunda es la vacuna doble viral (SR), disponible para completar esquemas en adolescentes y adultos. Además, para los niños menores de 6 a 11 meses, se aplicará la "dosis cero".

Finalmente, de acuerdo con la SSA, aquellas personas que no se han contagiado en toda su vida, deben recibir dos dosis completas, para recibir protección de por vida.

