El sarampión es un padecimiento grave que puede ocasionar encefalitis, ceguera, sordera, y es causante de la muerte de uno de cada mil niños y niñas, señalaron la doctora en Investigación Biomédica Básica de la UNAM, Susana López Charretón, y su alumna de doctorado, Zayda Yurley Fonseca Cobos.

Destacaron que debido a la disminución en la cobertura de vacunación, el sarampión se ha convertido en una enfermedad reemergente en muchas partes del mundo, incluido México y se estima que para alcanzar la inmunidad de rebaño debe estar vacunada cerca de 95% de la población y en nuestro país es de aproximadamente 70%, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022.

Explicaron que la caída en la inmunización contra esta enfermedad sucedió a partir de la pandemia por la Covid-19, la cual distrajo recursos y atención sanitaria para la población pediátrica en el orbe, y que se ha agravado por los movimientos de migración, las guerras, entre otros aspectos.

Además, indicaron, se están presentando brotes en regiones de Asia y Europa donde también existen los llamados movimientos antivacunas, los cuales sostienen que ocasionan daños y aseguran que no inmunizan a los infantes porque no quieren poner nada artificial en su cuerpo.

“Afortunadamente existe una vacuna desde hace más de 40 años y es muy efectiva. A diferencia de otras, con el esquema completo se protege de por vida a la persona. Se inmuniza a las y los niños a los 12 meses de edad, ya que en ese tiempo están protegidos por los anticuerpos que reciben a través de la leche materna, y a los 18 meses se les da un refuerzo; con eso tienen una buenísima protección”, explicó López Charretón, también miembro de El Colegio Nacional.

A principios de 2025, hubo una alerta sanitaria en México debido a que se presentaron algunos casos importados y que encendieron las alarmas ante los brotes que se han incrementado en distintos países de Asia, África y Europa.

Sarampión en México (iStock)

“En 2016 la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud habían establecido que el sarampión no se estaba presentando, al menos en el continente americano. Con la pandemia, bajamos la guardia con la vacunación y ha habido brotes en México. Teniendo en cuenta lo contagioso que es este virus, se debe mantener el monitoreo” apuntó Fonseca Cobos, maestra en Ciencias.

Así es el contagio de sarampión

Este virus infecta sólo a los seres humanos; se caracteriza por generar fiebre, tos, ojos enrojecidos y llorosos, así como manchas blancas en la cara interna de las mejillas y erupción en todo el cuerpo.

Ingresa principalmente por las vías respiratorias, pero también puede hacerlo por los ojos. Se replica, principalmente, en las células del sistema inmune de los pulmones y luego se disemina por el organismo, afectando mayormente al timo, el bazo y los nódulos linfáticos. “En pocos días se encuentra prácticamente en todo el cuerpo, en esta etapa se producen los primeros síntomas que pueden durar entre cuatro y siete días”, indican las universitarias en su artículo “¿Debemos preocuparnos por el sarampión?”, publicado en la revista “Biotecnología en Movimiento”, del IBt.

Vacuna contra el sarampión (20/01/2026). Foto: Especial

“El problema de haber bajado la cobertura de vacunación es que hay mucha más población susceptible de infectarse. Por ejemplo, si entra una persona infectada de otro país y hay otras sin vacunarse, se pueden contagiar y empieza a avanzar como un fuego. Si tienes mucha gente vacunada, rápidamente se apagan estos fuegos porque están protegidas”, subrayó López Charretón.

Destacó que actualmente se promueve en la sociedad que apliquen a sus hijos los inmunológicos que no hayan recibido durante la emergencia sanitaria por la COVID-19.

La investigadora del IBt también resaltó que es falsa la información de que las vacunas causan daño y sugirió no hacer caso a fake news. “Si perdemos la costumbre de vacunarnos, sí vamos a regresar a tener ese tipo de enfermedades. En realidad, es más peligroso no vacunarse”.

Asimismo, llamó a reconsiderar a quienes afirman que vacunarse es una decisión personal. “Pueden decidir que sus hijos se infecten o no, esa es una determinación irresponsable, pero personal. Sin embargo, que sus hijos infectados contagien a personas inmunodeficientes o que tienen ciertos problemas por los cuales no se pudieron vacunar, o a adultos mayores cuya inmunidad ha bajado, eso es muy irresponsable”.

En Europa, acotó, se han registrado casos de adultos mayores que enferman debido a que entran en contacto con infantes cuyos padres, adultos jóvenes, no los vacunan.

