La alcaldía Miguel Hidalgo inició, con apoyo de la Jurisdicción Sanitaria, una jornada de vacunación contra el sarampión en distintos puntos de la demarcación.

Este miércoles se instaló en la explanada de la demarcación un módulo de atención para las y los vecinos, quienes atendieron el llamado para prevenir esta enfermedad. En este punto se aplicaron 300 dosis.

Simultáneamente, la alcaldía instaló otro punto de vacunación en el Mercado Zacatito, ubicado en la calle de Sanctórum 122, en la colonia Argentina Poniente, el cual estará inmunizando hasta el viernes 30 de enero de 9:00 a 14:00 horas.

Asimismo, desde el jueves pasado se habilitaron filtros sanitarios en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) e inició el día de hoy con la vacunación a niñas y niños en estos espacios educativos. Se aplicó esta vacuna a niños menores de 9 años en un horario de 8:30 a 9:30 horas en los Centros de Carmen Serdán, Lago Garda, Margarita Maza de Juárez y José María Morelos y Pavón.

Mañana jueves 29 de enero se aplicarán filtros en Cendis Anáhuac, el Chorrito, Constituyentes y Parque Lira. A su vez, para el martes 3 de febrero, en el Cendi Miguel Hidalgo; el miércoles 4 de febrero, en los de Caneguín, Granada y Tacuba. El jueves 5 de febrero, en el Cendi Zacatito; mientras que, para el viernes 6 de febrero, será en el de Legaria; y el lunes 9 de febrero, en los de 18 de marzo, Reforma Social y San Miguel Chapultepec.

Cabe destacar que desde el 21 de enero se habilitó, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria, el Comité de Atención al Sarampión en Miguel Hidalgo, conformado por la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección de Desarrollo Humano, la Subdirección de Salud y Servicios Comunitarios y la Jefatura de Unidad Departamental de Salud, así como la Dirección Ejecutiva de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos. Este comité sesionará semanalmente.

La Jurisdicción Sanitaria en Miguel Hidalgo informó que hasta el jueves pasado se habían detectado 7 casos de sarampión en la alcaldía, de los que cuatro son habitantes de la demarcación. No se informó de casos graves.

El alcalde Mauricio Tabe llamó a las y los vecinos de entre 10 y 49 años a acudir a vacunarse, así como a los padres y madres de familia a observar cualquier síntoma en sus menores y acudir a las instituciones de salud, sean o no derechohabientes, para su atención e inmunización contra esta enfermedad altamente contagiosa.

