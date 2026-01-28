La familia de Berenice Giles, una de las dos víctimas que perdieron la vida en el festival Axe Ceremonia, demandará a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México por una publicación emitida el pasado 13 de enero donde se invitaba a un taller de fotografía en conciertos con el mensaje "¿Quieres fotografiar conciertos y no morir en el intento?”.

El representante legal de los familiares de Berenice, Fabián Victoria, informó este miércoles que “estamos trabajando en la preparación de una denuncia y de una demanda en contra de la Secretaría de Cultura por el daño moral, la revictimización, la discriminación, la violencia de género y la violencia institucional que esta secretaría infringió y cometió en contra de la familia Giles Rivera”.

Durante una conferencia de prensa realizada al exterior de los Juzgados de Distrito en Materia Penal, de la colonia San Ángel, el defensor aseguró que es falso que a los padres de la fotógrafa se les haya contactado por parte de la Secretaría de Cultura para ofrecerles una disculpa.

“Salieron a decir los de la Secretaría de Cultura que ya habían buscado a las dos familias, y que les habían ofrecido una disculpa, quiero decirles que aquí están presentes, que por lo que hace a la familia Giles Rivera hasta el día de hoy nadie les ha ofrecido una disculpa”, aseguró el abogado.

El pasado 13 de enero, la Secretaría de Cultura capitalina difundió una publicación en sus redes sociales donde convocaba a un taller de fotografía en conciertos, con la frase "¿Quieres fotografiar conciertos y no morir en el intento?”.

