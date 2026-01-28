Más Información

La informó este miércoles que se identificó un caso sospechoso de sarampión en el grupo 2216, por lo que actualmente se encuentra en espera de los resultados de las pruebas confirmatorias correspondientes.

En un comunicado, expresó que desde el inicio del , y de manera previa durante todo el año 2025, la Facultad de Medicina ha llevado a cabo diversas campañas de vacunación dirigidas a su comunidad, como parte de las acciones permanentes de prevención y cuidado de la salud.

Destacó que el Departamento de Salud Pública de la Facultad dará seguimiento puntual a la persona identificada como caso sospechoso para establecer e implementar las pertinentes, conforme a los lineamientos vigentes.

Como medida adicional de vigilancia epidemiológica, agregó, dijo que personal sanitario del acudirá hoy nuevamente a las instalaciones de la Facultad para reforzar las acciones preventivas y de orientación sanitaria.

La Facultad de Medicina recomendó a la comunidad universitaria vigilar estrechamente la aparición de síntomas compatibles con sarampión (fiebre, exantema, conjuntivitis, tos o coriza); mantener adecuadamente ventiladas las áreas de trabajo, aulas y espacios comunes e informar de inmediato a la Coordinación de Servicios a la Comunidad en caso de presentar síntomas o sospecha de contagio.

