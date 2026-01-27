Martí Batres Guadarrama, director del ISSSTE; Zoé Robledo, director del IMSS; y Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, presentaron avances en infraestructura, equipo y atención.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 27 de enero en Palacio Nacional, Zoé Robledo indicó una “nueva modalidad de compra” directa con los fabricantes de los equipos.

Robledo señaló un proceso de compra de equipo en 2025: “Es la compra más grande que ha hecho el IMSS en un solo procedimiento. Fueron 123 equipos de alta tecnología”.

Detalló que son 67 mastógrafos, 42 tomógrafos, 12 resonadores magnéticos y 2 angiógrafos para distribuirse en 26 estados e iniciar operación en abril.

“Fue una compra distinta, en esta ocasión se utilizaron las nuevas modalidades del diálogo estratégico competitivo, es decir, un diálogo abierto con los proveedores, pero aquí no hablamos con comercializadores, no hablamos con intermediarios, hablamos directamente con los fabricantes de los equipos”, dijo al destacar “la subasta inversa” baja el precio.

Batres Guadarrama señaló que se tienen 241 frentes de obra del ISSSTE para 2026, con 200 consultorios, 10 centros de salud con servicios ampliados, 14 unidades de medicina familiar, 4 clínicas de medicina familiar y 13 unidades hospitalarias.

Se van a construir 200 consultorios, enfatizando donde se presenta “mayor carencia” en servicios de salud, dijo el director del ISSSTE.

En cuanto al primer nivel, mencionó 14 unidades de medicina familiar que se van a ampliar o construir. Sobre los centros de salud con servicios ampliados, dijo que van a estar en zonas “desiertos de atención”.

Referente a unidades de segundo nivel, indicó que se van a concluir este año siete obras, así como el rescate del hospital Vasco de Quiroga, la ampliación de la clínica-hospital en Uruapan. la unidad de especialidades geriátricas en Acapulco, y la rehabilitación de la Clínica-hospital en Chilpancingo, entre otras.

Destacó el inicio de varias obras en Michoacán como parte del Plan de Justicia, además de continuar dos obras como el hospital regional de Oaxaca de alta especialidad y el hospital de Chetumal.

El director del IMSS-Bienestar presentó avances del programa La Clínica es Nuestra con el apoyo de vecinas y vecinos en 8 mil 483 unidades beneficiarias.

“En total fue más de 4 mil 600 millones de pesos invertidos en el primer nivel de atención del IMSS-Bienestar”, destacó. Mencionó que se realizaron más de 42 mil acciones de mejoramiento y más de la mitad se destinó a infraestructura, mientras que el resto se invirtió en equipamiento y cambio del mobiliario.

Alejandro Svarch destacó también las Rutas de la Salud para la entrega de medicamentos.

