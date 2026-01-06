Este martes 6 de enero fue inaugurada en Playa del Carmen una unidad de medicina familiar del ISSSTE en Playa del Carmen Quintana Roo, con una farmacia “al 100%".

En un enlace a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el director del ISSSTE, Martí Batres, y la gobernadora Mara Lezama, destacaron esta inauguración y aseguraron que se trata de “un día histórico”.

Esta nueva unidad atenderá a cerca de 14 mil derechohabientes y tuvo una inversión de 14 mil millones de pesos, además que cuenta con salas de atención dental, sala de espera, farmacia, archivo y sala de curaciones, entre otras.

“Sigue creciendo la infraestructura del ISSSTE [...] Se inaugura con una farmacia al 100%, con 188 claves de medicamentos”, dijo Martí Batres ante la presidenta Sheinbaum.

“Está lista para atender inmediatamente [...]. Año histórico en materia de salud para Quintana Roo”, agregó al recalcar que hay mucha obra del ISSSTE en la Península.

