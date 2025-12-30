El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que siete pacientes que fueron atendidos tras el accidente del Tren Interoceánico —ocurrido el 28 de diciembre pasado—, se encuentran estables y bajo atención médica permanente.

A través de una publicación en su cuenta de X, explicó que el ISSSTE ha brindado atención médica a personas heridas tras el accidente del Tren Interoceánico. El día domingo 28 de diciembre fueron ingresados siete pacientes a la Clínica Hospital de Tehuantepec, quienes fueron evaluados y atendidos oportunamente.

La tarde de este martes 30 de diciembre, indicó que de los siete pacientes, tres fueron trasladados a unidades de mayor nivel de atención: dos a hospitales de alta especialidad en Oaxaca del IMSS Bienestar y uno más al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.

“Cuatro pacientes permanecen internados en la Clínica Hospital de Tehuantepec y existe la probabilidad de que sean trasladados este día al Hospital General de Salina Cruz. IMSS Bienestar. Tod@s los pacientes continúan estables y bajo atención médica permanente”, señaló Batres Guadarrama.

En enlace a La conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director médico del ISSSTE, Gustavo Reyes Terán, afirmó que los pacientes han recibido atención médica oportuna y permanecen en observación para completar su recuperación.

“Los pacientes están estables, bajo atención médica continua, y también bajo estudios que requieren para descartar complicaciones”, expresó.

