Después de que se viralizaran imágenes de al menos tres mapaches en el área de quirófanos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco del ISSSTE, el instituto informó que los ejemplares fueron capturados por personal especializado, sin registro de afectaciones a pacientes, personal de salud ni a las instalaciones o equipos médicos.

En redes sociales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dirigido por Martí Batres Guadarrama, detalló que el pasado sábado 27 de diciembre, el área de mantenimiento recibió un reporte de personal de enfermería respecto a la presencia de estos animales.

“De manera inmediata se realizó una inspección inicial y se solicitó la intervención de una empresa privada especializada para atender la situación conforme a los protocolos correspondientes”, aseguró.

Lee también Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Una vez asegurados, dijo, se procedió al cierre temporal del área para realizar una limpieza profunda y desinfección.

El ISSSTE indicó que, de manera adicional, se reforzaron las medidas preventivas mediante la revisión de puntos susceptibles de ingreso, incluyendo pasillos, puertas de servicio, azoteas y terrazas.

“También se verificó el adecuado manejo de residuos y el correcto sellado en plafones y patios colindantes”, añadió.

"Acapulco":

Porque fueron avistados tres mapaches en el área de quirófanos del nuevo hospital del ISSSTE pic.twitter.com/JuL3rReMgw — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 29, 2025

Lee también Segob comparte lista de 13 personas fallecidas en descarrilamiento del Tren Interoceánico; IMSS reporta 13 hospitalizados

De acuerdo con el ISSSTE, en esta zona es habitual la presencia de fauna silvestre. Asimismo, mencionó que en un predio contiguo se instaló una feria con atracciones mecánicas, lo que pudo haber propiciado el desplazamiento de los ejemplares hacia las instalaciones hospitalarias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/rmlgv