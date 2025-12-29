La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó a las víctimas y a sus familiares del descarrilamiento del Tren Interoceánico que se encuentran hospitalizadas en el Hospital del ISSSTE de Santo Domingo Tehuantepec.

También se espera que recorra otros hospitales de la región donde se encuentran más personas hospitalizadas.

A su salida del Hospital del ISSSTE, la mandataria rechazó adelantar información sobre la atención a las víctimas o cualquier información relacionada con el descarrilamiento del tren; pero dijo, que horas más tarde dará a conocer la actualización en los datos.

Claudia Sheinbaum estuvo acompañada de funcionarios federales de la Secretaría de Salud Federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del IMSS Bienestar, del ISSSTE y de la Secretaría del Bienestar; así como funcionarios estatales del sector salud y del secretario de Gobierno, Jesús Romero López.

El titular del IMSS, Zoé Robledo, informó que algunos pacientes fueron trasladados a otros hospitales que requerían una intervención quirúrgica. Hay cuatro pacientes, precisó, que requieren una cirugía, y el resto requiere atención hospitalaria.

El funcionario negó las acusaciones de algunos familiares de las víctimas en las que señalan que no hay especialistas para atender a las personas lesionadas. “Estamos trabajando con todo”, dijo.

