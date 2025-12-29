Más Información

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Rusia acusa a Ucrania de atacar residencia de Putin y anuncia que “revisará” su postura negociadora

Rusia acusa a Ucrania de atacar residencia de Putin y anuncia que “revisará” su postura negociadora

Sheinbaum: “Nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T”; Presidenta reacciona a diferencias de Max Arriaga en la SEP

Sheinbaum: “Nadie es portador de la verdad absoluta de la 4T”; Presidenta reacciona a diferencias de Max Arriaga en la SEP

¡“Chicharrón” volvió a casa! Perrito rescatado tras volcadura de taxi se reúne con su familia

¡“Chicharrón” volvió a casa! Perrito rescatado tras volcadura de taxi se reúne con su familia

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

¿Aumentará el precio de la gasolina en 2026?; esto dice Sheinbaum

¿Aumentará el precio de la gasolina en 2026?; esto dice Sheinbaum

La presidenta aseguró que la población mexicana está con la llamada porque hay honestidad y hay resultados.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que su gobierno tiene la responsabilidad de seguir dando resultados, de que el pueblo de México viva mejor, que siga disminuyendo la pobreza y las desigualdades, y que se cumpla con todo lo que se comprometió su gobierno "y lo estamos haciendo".

Señaló que si su gobierno no estuviera cumpliendo con sus promesas a las que se comprometió, la población retiraría su respaldo.

Lee también

"La gente está con la transformación, el pueblo. ¿Por qué? Porque hay honestidad y porque hay resultados, y nosotros tenemos la responsabilidad de seguir dando resultados, de que el viva mejor, que sigamos disminuyendo la pobreza, las desigualdades, que cumplamos con todo lo que nos comprometimos y lo estamos haciendo.

"Si no lo hiciéramos, pues entonces la gente nos retiraría su respaldo", dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]