La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la población mexicana está con la llamada Cuarta Transformación porque hay honestidad y hay resultados.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que su gobierno tiene la responsabilidad de seguir dando resultados, de que el pueblo de México viva mejor, que siga disminuyendo la pobreza y las desigualdades, y que se cumpla con todo lo que se comprometió su gobierno "y lo estamos haciendo".

Señaló que si su gobierno no estuviera cumpliendo con sus promesas a las que se comprometió, la población retiraría su respaldo.

Lee también Tren Interoceánico: Sheinbaum evita debate con “Alito” tras señalamientos; obras tienen certificados de seguridad, asegura

"La gente está con la transformación, el pueblo. ¿Por qué? Porque hay honestidad y porque hay resultados, y nosotros tenemos la responsabilidad de seguir dando resultados, de que el pueblo de México viva mejor, que sigamos disminuyendo la pobreza, las desigualdades, que cumplamos con todo lo que nos comprometimos y lo estamos haciendo.

"Si no lo hiciéramos, pues entonces la gente nos retiraría su respaldo", dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr