Los Mochis, Sinaloa.– Con un ambiente familiar, entusiasmo y cientos de bicicletas listas para recorrer algunos de los paisajes más emblemáticos del norte de Sinaloa, este domingo se llevó a cabo la rodada “Pueblos y Paisajes 2026”, la cual partió desde el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Los Mochis, con destino a Topolobampo, y posteriormente a la playa de El Maviri.

La actividad reunió a alrededor de 700 ciclistas y clubes deportivos de distintas partes del estado, quienes participaron en esta jornada impulsada de manera coordinada por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides), la Secretaría de Turismo y el H. Ayuntamiento de Ahome, fortaleciendo la convivencia social, el turismo regional y el deporte como herramienta de bienestar.

Desde temprana hora, familias, grupos de amigos, jóvenes y adultos comenzaron a concentrarse en el punto de salida para formar parte de esta experiencia recreativa, que permitió disfrutar de los atractivos naturales y turísticos del municipio de Ahome.

Durante la rodada estuvieron presentes la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, y el alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, quienes acompañaron a las y los participantes en esta jornada deportiva y recreativa que recorrió algunos de los destinos más representativos del municipio.

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Previo al arranque, autoridades destacaron la importancia de continuar promoviendo este tipo de actividades que fomentan estilos de vida saludables y, al mismo tiempo, generan derrama económica y promoción turística en las comunidades visitadas.

El secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Arq. Omar López Campos, celebró la participación de la ciudadanía y reconoció el entusiasmo de la comunidad ciclista.

Rodada “Pueblos y Paisajes 2026” reúne a 700 ciclistas en Ahome, Sinaloa; promueven turismo y bienestar. Foto: Especial.

“Nos sentimos muy contentos por la participación de las y los ciclistas. Vimos muchas familias rodando alegres y disfrutando de los bonitos paisajes de Topolobampo y El Maviri; eso es justamente lo que buscamos con las rodadas: generar convivencia, bienestar y que la gente disfrute de nuestros espacios naturales”, expresó.

Con el banderazo de salida en el CUM de Los Mochis, el contingente avanzó en un ambiente seguro y organizado rumbo al puerto de Topolobampo, continuando hacia El Maviri, donde las y los participantes disfrutaron de una jornada de convivencia junto al mar.

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La alegría y emoción de las y los ciclistas se elevó al llegar a El Maviri, donde el recorrido culminó con el encuentro frente al mar, regalando un momento especial de descanso, convivencia y disfrute de los paisajes naturales que caracterizan a esta zona turística del municipio de Ahome.

Como parte de la celebración, se realizaron rifas entre las y los participantes, entregando dos bicicletas Specialized, cascos de seguridad, kits deportivos y herramientas, generando momentos de emoción y alegría entre las familias y clubes ciclistas asistentes.

Uno de los ganadores de bicicleta, Adolfo Martínez Castro, agradeció la realización de este tipo de actividades y compartió su experiencia tras participar en la rodada.

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“Agradeciendo al Gobierno del Estado, en verdad es una de las mejores experiencias que he tenido; venir acompañado de tantos ciclistas en estos eventos definitivamente nos motiva a seguir adelante, a seguir haciendo ejercicio y compartiendo con grandes amistades”, expresó.

Durante todo el recorrido se contó con acompañamiento vial, atención médica y apoyo logístico para garantizar la seguridad de las y los asistentes, quienes reconocieron la organización y el ambiente familiar que se vivió durante la actividad.

Con este tipo de eventos, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que promuevan el bienestar integral, la activación física y el turismo sostenible en las diferentes regiones de Sinaloa.

dmrr