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Huajuapan.- Luis Alejandro U., de 15 años de edad fue localizado sin vida en la jurisdicción de La Junta, ubicado en Huajuapan de León; el menor había sido reportado como desaparecido el pasado 21 de mayo del 2026.
A tres días de su desaparición, Luis A., fue hallado por la tarde de este sábado en un terreno de siembra en el barrio Sagrado Corazón de Jesús, segunda sección, en la comunidad de La Junta, Huajuapan de Oaxaca.
El cuerpo de Luis apareció en un árbol, su cuello estaba atado con cuerda en el cuello, y otro extremo pendía de la rama del árbol. Por los hechos, familiares y amistades piden que se investigue y se esclarezca la muerte del joven.
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Las autoridades auxiliares de la Junta confirmaron el hallazgo y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal y estatal, para delimitar el lugar de los hechos.
Más tarde, asistió el personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, a realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
Luis Alejandro Uribe Martínez, de 15 años de edad, había sido visto por última vez el pasado 21 de mayo de 2026, en la agencia Santa Teresa, en Huajuapan.
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De acuerdo a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL), de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, cuando Luis desapareció vestía pantalón amplio de mezclilla deslavada, playera pegada de cuello redondo, llevaba tenis de tela y sudadera de cierre.
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