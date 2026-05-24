Un total de 90 personas, quienes realizaban paddleboard y kayak en aguas del Golfo de México, quedaron varadas debido a las rachas de viento, por lo que debieron ser rescatadas por lancheros y por personal de protección civil.

El incidente, ocurrido frente a costas de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, dejo 16 personas con lesiones o crisis nerviosas, las cuales requirieron atención médica: dos con crisis nerviosa y 14 con picaduras de erizo.

Los hechos ocurrieron la mañana de hoy, cuando diversos grupos de turistas en kayaks y tablas salieron a las 05:30 horas de las playas de Boca del Río con rumbo a la Isla de Sacrificios, donde los atrapó mal tiempo: vientos y oleajes fuertes.

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En el mar sufrieron caídas de sus kayaks y tablas, por lo que un números grupo debió sujetarse en una boya ubicada en las cercanías de la Isla de Sacrificios, en medio de crisis nerviosas y falta de apoyo.

Lancheros y prestadores de servicio acudieron a ayudar, luego se sumaron elementos de protección civil municipal, quienes lograron rescatar a 90 personas que contrataron los servicios de las empresas Bruma, Mango Paddle, y Conoce Veracruz.

Afectadas denunciaron que las compañías carecían de protocolos de ayuda y en el momento de la emergencia estaban más preocupados por las tablas, remos y kayaks.

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De acuerdo con los reportes municipales, aunque se brindaron un total de 16 atenciones médicas, ninguna de las personas requirió traslado hospitalario y todas pudieron retirarse por sus propios medios.

LL