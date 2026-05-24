Desde el año 2015, el impacto económico de la violencia aumentó 100.3 por ciento en el estado de Oaxaca y es la segunda entidad del país con el mayor incremento, según el Índice de Paz México 2026 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Colima se ubicó en el primer lugar con un alza del 156.2% en el impacto económico de la violencia, mientras que Nayarit ocupa la tercera posición con un aumento del 89.1 por ciento.

El estudio sostuvo que esto refleja marcados deterioros en la violencia a lo largo de la última década en estos estados del país.

En contraste, un número menor de estados experimentó reducciones notables, entre ellos Tamaulipas con una reducción del 43.2%, Yucatán menos 27.9% y Coahuila menos 20%, consistentes con mejoras generales en las condiciones de seguridad.

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“Estas tendencias divergentes ponen de manifiesto la evolución desigual de la violencia en México: mientras algunos estados muestran avances sostenidos, otros siguen enfrentando costos elevados”, explicó.

El costo económico de la violencia en Oaxaca en el año 2025, detalló, fue de 107 millones 300 mil pesos; es decir, 25 mil 282 pesos por persona, y lo que representa del 10 al 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del estado.

De acuerdo con el Índice de Paz México 2026, los incidentes violentos generan costos en forma de daños materiales, lesiones físicas y traumas psicológicos. Mientras que el miedo a la violencia también modifica el comportamiento económico, principalmente al alterar los patrones de inversión y consumo, lo que desvía recursos públicos y privados de actividades productivas hacia medidas de protección.

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“Esto genera pérdidas significativas en la productividad e ingresos no percibidos. Por tanto, medir la magnitud y el costo de la violencia tiene implicaciones importantes para evaluar sus efectos sobre la actividad económica”.

La violencia tuvo un costo aproximado en México en el año 2025 de 220 mil millones de dólares estadounidenses, lo que equivale al 11% del PIB del país, o 30 mil 36 pesos por persona; casi el doble del salario mensual promedio.

“El año pasado, el impacto económico de la violencia disminuyó un 11.4%, es decir, 514,000 millones de pesos. En términos relativos y absolutos, esta es la mayor reducción en el costo de la violencia en la historia del Índice de Paz México (IPM). El pico del impacto económico de la violencia se registró en 2021, con aproximadamente 4.7 billones de pesos”, agregó.

LL