El gobierno de México anunció que a partir de marzo iniciará el proceso nacional de credencialización del Servicio Universal de Salud, una estrategia que busca garantizar el acceso efectivo a la atención médica en cualquier institución pública del país y avanzar hacia la consolidación de un solo sistema de salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que la credencialización se desarrollará de marzo a diciembre de este año, como una primera fase de un proyecto de mayor alcance.

“En los siguientes años, evidentemente, vamos a seguir fortaleciendo los tres sistemas de salud”, afirmó, al subrayar que la meta de su administración es que todos los mexicanos cuenten con una credencial que les permita acceder a servicios médicos sin barreras administrativas.

Lee también Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

Sheinbaum explicó que este proceso implica un esfuerzo de digitalización sin precedentes en el sector salud, con una inversión aproximada de 3 mil 500 millones de pesos.

“Tener digitalizado es un sueño que no solo tiene la Presidenta, sino todos los mexicanos”, señaló al enfatizar que la modernización tecnológica es clave para mejorar la calidad y continuidad de la atención médica.

Puntualizó que la credencialización es el primer paso para la construcción del sistema universal. Posteriormente se avanzará en los mecanismos financieros que permitan la operabilidad entre instituciones.

Lee también Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo, informa Bienestar; así será el procedimiento

Como ejemplo, indicó que si una persona derechohabiente del ISSSTE decide atenderse en el IMSS, el sistema deberá compensar a la institución receptora para evitar desbalances presupuestales y garantizar la sostenibilidad del modelo.

En este contexto, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que la credencial del Servicio Universal de Salud tendrá dos modalidades: física y digital.

Ambas estarán diseñadas para asegurar el derecho constitucional a la salud y facilitar la atención médica, independientemente de la institución de afiliación.

Lee también Credencial para el Servicio Universal de Salud: ¿cuáles son los requisitos para obtenerla?; esto es lo que se sabe

Detalló que la credencial permitirá el acceso a toda la infraestructura de salud del gobierno federal, incluyendo el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, institutos nacionales de salud, así como los servicios médicos de Pemex y de las Fuerzas Armadas.

La versión física funcionará como una identificación portable, mientras que la digital estará disponible a partir de abril mediante una aplicación móvil, lo que permitirá actualizar datos en tiempo real y recibir atención aun cuando no se cuente con el plástico.

La credencial incluirá información básica de identificación —nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad— además de dos códigos QR. Estos permitirán validar la derechohabiencia, conocer la institución de afiliación y ubicar la unidad médica más cercana.

Infografía: Elaboración propia

Lee también El IMSS, uno de los mayores logros del constitucionalismo social mexicano

Asimismo, contendrá datos relevantes como tipo de sangre, voluntad de donación de órganos y contactos de emergencia.

Clark García Dobarganes subrayó que uno de los principales beneficios será que cualquier persona pueda identificarse en una unidad médica pública y recibir atención gratuita, conforme a lo establecido en el artículo cuarto de la Constitución.

También destacó que la credencial permitirá a los usuarios conocer en todo momento la vigencia de sus derechos, una ventaja particularmente relevante para estudiantes, pensionados o personas que cambian de empleo y desconocen su estatus de afiliación.

Otro componente central del proyecto será la vinculación de la credencial con un expediente médico electrónico único. Este expediente acompañará a la persona a lo largo de su vida, incluso si cambia de institución, trabajo o lugar de residencia. De esta forma, el personal médico podrá acceder al historial clínico, estudios, recetas y citas, evitando la duplicación de trámites y exámenes, y mejorando la continuidad de la atención.

Lee también Pensión ISSSTE: conoce el calendario oficial de pagos 2026

A medida que avance la implementación digital la credencial también permitirá agendar citas y elegir la unidad médica más conveniente, incluso fuera del domicilio habitual del paciente, como parte del proceso de universalización del sistema de salud.

“La credencial del Servicio Universal de Salud le da cara y visibilidad al derecho a una atención universal, gratuita y de calidad para todos los mexicanos”, afirmó.

Registro escalonado

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el registro para obtener la credencial comenzará el próximo 2 de marzo y se realizará de manera escalonada, iniciando en los estados federalizados.

Lee también IMSS-Bienestar presenta avances del Hospital Oncológico para la Mujer en CDMX; incluyen reconstrucción mamaria gratuita

Los que no están federalizados, es decir, que no están en el convenio del IMSS-BIENESTAR, son: Nuevo León, Coahuila, Durango, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato.

Montiel Reyes explicó que la credencialización constituye el “piso operativo” para integrar un sistema nacional de salud, al permitir el intercambio de información entre instituciones y el seguimiento integral de la atención médica.

Precisó que el registro abarcará a toda la población del país en los 32 estados y 2 mil 478 municipios. En una primera etapa se iniciará en los estados federalizados, donde se concentra una población estimada de 98 millones de personas.

Lee también Secretaría de Salud garantiza que hay vacunas suficientes contra sarampión; México solicita ampliación para controlar brote

Para el proceso se instalarán 2 mil 365 módulos del Bienestar en la primera fase, operados por 14 mil servidores de la nación, con un total de 9 mil 791 estaciones de registro equipadas para la captura de huellas dactilares, fotografía y datos personales.

Los requisitos para el registro serán acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía para mayores de edad y comprobante de domicilio. En el caso de menores de edad, el trámite deberá realizarse a través del padre, madre o tutor.

El registro se organizará mediante calendario por letra del primer apellido, similar al utilizado en los programas de Bienestar, aunque se permitirá registrar a los menores junto con sus padres, aun cuando no corresponda su letra, para facilitar el trámite familiar.

La credencial física se entregará aproximadamente seis semanas después del registro e incluirá un código QR para poder descargar la versión digital.