Credencial para el Servicio Universal de Salud: ¿cuáles son los requisitos para obtenerla?; esto es lo que se sabe

Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizada este martes 20 de enero, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García, informó que, se implementará un nuevo mecanismo de identificación en materia de salud, que permitirá identificar a las personas y garantizar su atención médica en cualquier institución gubernamental, independientemente de su afiliación previa.

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, en la conferencia matutina de este martes 20 de enero de 2026. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

El funcionario explicó que la credencial para el Servicio Universal de Salud se emitirá en dos formatos: físico y digital. Ambos servirán para acreditar el derecho constitucional a la atención médica, además de permitir el acceso a varias unidades de salud en todo el país.

Instituciones incluidas en la credencial para el Servicio Universal de Salud

El uso de esta credencial única de salud permitirá el acceso a la infraestructura médica del Gobierno federal. Entre las instituciones participantes se encuentran:

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

IMSS-Bienestar

Institutos Nacionales de Salud

Servicios médicos de Petróleos Mexicanos

Servicios de salud de las Fuerzas Armadas

Información que contendrá la credencial

La credencial del Servicio Universal de Salud incluirá datos de identificación personal, como:

Nombre completo

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Sexo

Lugar y fecha de nacimiento

Nacionalidad

Además, incorporará dos códigos QR, los cuales permitirán verificar la derechohabiencia, identificar la institución de adscripción y ubicar la unidad médica correspondiente de acuerdo con la localización de la persona registrada.

Requisitos para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud

De acuerdo con la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, para realizar el trámite de registro será necesario presentar la documentación correspondiente según cada caso:

Acta de nacimiento con CURP , para menores de edad

, para Identificación oficial con fotografía , como credencial para votar , pasaporte o cartilla militar

, como , o Comprobante de domicilio

Requisitos para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud. Foto: Captura de pantalla

En el caso de personas menores de 18 años, el registro podrá ser realizado por el padre, madre o tutor legal, quienes deberán completar previamente su propio registro dentro del sistema.

Calendario y horarios de registro

Montiel Reyes detalló que el proceso de registro se llevará a cabo mediante un orden alfabético, esquema que ya se ha aplicado en otros programas sociales federales.

Asimismo, informó que los menores de edad podrán registrarse junto con sus tutores, incluso si la letra inicial de su nombre no coincide con la asignada para ese día.

La atención para el registro se brindará de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Procedimiento para el registro y entrega de la credencial

El trámite incluirá la revisión de documentos, la firma de consentimiento para el uso de datos personales, el registro de un número de contacto, así como la toma de fotografía y huellas dactilares.

Procedimiento para el registro y entrega de la credencial de salud. Foto: Captura de pantalla

Una vez concluido el proceso, la credencial impresa estará disponible en un plazo aproximado de seis semanas. La notificación para recogerla se enviará mediante mensaje SMS o a través de una llamada telefónica desde el número 079.

Estados donde comenzará el registro

El registro de la credencial del Servicio Universal de Salud se realizará de forma escalonada. A partir del 2 de marzo, el proceso iniciará en los siguientes estados:

Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

