En los últimos cinco años, México ha formado alrededor de 45 mil médicos especialistas adicionales, un crecimiento sin precedentes que no habría sido posible de haberse mantenido la tendencia previa, afirmó Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

El funcionario recordó que en 2011 el país graduaba anualmente a menos de 6 mil médicos especialistas, una cifra insuficiente frente al déficit acumulado durante décadas.

Ante este escenario, explicó que a partir de 2021 se decidió duplicar el ingreso de médicos al sistema público para su formación especializada, como parte de una estrategia de fortalecimiento del sistema de salud a largo plazo.

Clark García detalló que las plazas de especialización registraron incrementos significativos en las principales instituciones del sector salud.

En la Secretaría de Salud, las plazas aumentaron 102%, con 2 mil 816 lugares adicionales; en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el crecimiento fue de 69%, equivalente a 4 mil 982 nuevas plazas; mientras que en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) el incremento alcanzó 363%, con mil 533 espacios más.

En tanto, los institutos de salud de Pemex reportaron un aumento de 162%, con 198 plazas adicionales.

El subsecretario subrayó que esta expansión responde a una política pública orientada a resolver de manera estructural la falta de especialistas en el país, particularmente en áreas y regiones con mayor rezago.

Asimismo, informó que en el último año concluyó la segunda etapa del proceso 2026 para el ingreso a residencias médicas.

Precisó que el mecanismo de selección fue ajustado con el objetivo de eliminar prácticas discrecionales en la asignación de sedes hospitalarias.

De acuerdo con Clark García, el nuevo esquema prioriza el desempeño académico de los aspirantes y garantiza un proceso transparente, sin favoritismos, lo que busca fortalecer la confianza en el sistema de formación médica y asegurar que los mejores perfiles accedan a las especialidades.

