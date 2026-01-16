Más Información
Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, declaró que "los programas del Bienestar son el corazón del proyecto de nación".
Indicó que el Estado de México es la entidad que más personas beneficiarias tiene, con 3 millones 400 mil.
Durante la entrega de programas de Bienestar en Tlalnepantla, Montiel Reyes acusó que el modelo neoliberal abandonó al pueblo y puso al gobierno del lado de unos cuantos.
"Ese abandono nos trajo pobreza y desigualdad", dijo al destacar el programa Mujeres Bienestar.
Reiteró Montiel que los programas del Bienestar regresan al pueblo y que el pueblo es el dueño legítimo de los recursos, un billón de pesos destinados para este 2026.
La secretaria de Bienestar señaló que 13.4 millones de personas mexicanas lograron superar la pobreza en México: "Nunca antes había sucedido".
