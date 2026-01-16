Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, declaró que "los programas del Bienestar son el corazón del proyecto de nación".

Indicó que el Estado de México es la entidad que más personas beneficiarias tiene, con 3 millones 400 mil.

Durante la entrega de programas de Bienestar en Tlalnepantla, Montiel Reyes acusó que el modelo neoliberal abandonó al pueblo y puso al gobierno del lado de unos cuantos.

Lee también Reforma electoral no se ha complicado, dice vicepresidenta del Senado; asegura que se busca consenso con todos los partidos

"Ese abandono nos trajo pobreza y desigualdad", dijo al destacar el programa Mujeres Bienestar.

Reiteró Montiel que los programas del Bienestar regresan al pueblo y que el pueblo es el dueño legítimo de los recursos, un billón de pesos destinados para este 2026.

La secretaria de Bienestar señaló que 13.4 millones de personas mexicanas lograron superar la pobreza en México: "Nunca antes había sucedido".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. cc/bmc

Noticias según tus intereses