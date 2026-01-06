Carlos Torres, coordinador general de Programas para el Bienestar, informó que en 2026 se incorporará a 10 millones de personas más a los Programas de Bienestar, para sumar 42.9 millones de derechohabientes en total.

“En 2026 alcanzaremos la cifra histórica de 42.9 millones de beneficiarias, beneficiarios y derechohabientes, lo que significa 10 millones de personas incorporadas a los Programas para el Bienestar”, dijo en conferencia en Palacio Nacional.

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, detalló que en 2025 la dependencia a su cargo dispersó apoyos económicos a 18.5 millones de personas, con una inversión de 579 mil 304 millones de pesos.

Señaló que este año la meta de la secretaría es llegar a 20.3 millones de personas beneficiarias de los programas sociales.

“¿Cuál es la meta para 2026? Hacia final de 2026 llegaremos a 20.3 millones de derechohabientes de las pensiones y programas de Bienestar, con una inversión social de 663 mil 719 millones de pesos, que están establecidos en el presupuesto de la Federación”, refirió.

Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, dijo que en 2026 el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ejercerá 25 mil 173 millones de pesos.

“En este 2026 van a recibir 9 mil 582 mensuales por trabajo aprendido, esto lo consolida como el mayor monto otorgado en los Programas del Bienestar por beneficiario. Para 2026, entre los jóvenes que están actualmente en capacitación, a los que van a incorporarse a lo largo del año, a través del programa se atenderán a medio millón de jóvenes”, dijo.

En su turno, Pamela López, directora general del programa La Escuela es Nuestra, expuso que en 2025 se logró la cobertura de 69 mil 291 escuelas de educación básica y 6 mil 317 planteles educativos de educación media superior.

“Un total de 75 mil 608 escuelas beneficiadas a nivel nacional, lo que representó 41% de cobertura en ambos niveles educativos y una inversión de cerca de 24 mil millones de pesos, para el beneficio de 8.4 millones de estudiantes”, dijo.

César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, explicó que en 2025 la Beca Rita Cetina benefició a 8 millones 851 mil 348 becarios, con inversión superior a 76 mil 600 millones de pesos.

La Beca Benito Juárez benefició a 4 millones 94 mil 419 becarios, con una inversión que supera los 40 mil 100 millones de pesos.