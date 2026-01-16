El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, y legisladores de su bancada solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum que fortalezca la seguridad en Sinaloa, ante el aumento de violencia y homicidios en la entidad.

A través de un punto de acuerdo, presentado a la Comisión Permanente, los priistas expusieron que es indispensable atender de manera urgente la violencia que se vive al interior del país, pero específicamente en Sinaloa a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, al tratarse de una de las entidades con los más altos niveles de violencia en el país.

Detallaron que Sinaloa registra una tasa de homicidios de 46.95 por cada 100 mil habitantes, cifra muy superior a la media nacional de 19.3.

Lee también Cae "El Cubano"; una de las piezas clave del Cártel de Sinaloa y coordinador del tráfico de drogas transnacional

Violencia en Sinaloa. Foto: Especial.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad cerró 2025 con mil 654 homicidios dolosos, colocándose entre los estados con mayor incidencia delictiva.

“Hoy más que nunca es fundamental orientar el trabajo de estos elementos a garantizar la paz, la estabilidad y la gobernanza en el país, particularmente en los estados que atraviesan una situación de crisis”, señalaron.

El punto de acuerdo señala que el año pasado no logró restablecerse la seguridad en Sinaloa, por lo que en la entidad prevalecen el miedo, el temor y el caos, afectando gravemente la vida cotidiana de la población.

Lee también Localizan 17 laboratorios clandestinos en tres municipios de Sinaloa; aseguran sustancias químicas, armas, cartuchos y explosivos

En materia de violencia de género, detalla que la Fiscalía General del Estado reportó 103 feminicidios en 2025, así como 5 mil 270 denuncias por violencia familiar, la cifra más alta en los últimos siete años.

"Parte de esta crisis está relacionada con la disputa interna entre grupos del crimen organizado que operan en la entidad", afirmaron los legisladores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr