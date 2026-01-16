Vuelve a temblar en San Marcos a 14 días del sismo de 6.5; la gente duerme afuera de sus casas y piden no dejarlos en el olvido

A catorce días del sismo de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero, los habitantes del municipio vivieron un nuevo temblor de 5.3 grados.

La incertidumbre se mantiene en la región de la Costa Chica y los pobladores piden no quedar en el olvido, pues desde el pasado 2 de enero, algunos duermen afuera de sus viviendas por temor a un posible derrumbe.

Consultada por EL UNIVERSAL, Leticia Carpio Cortés, activista y habitante de San Marcos, comentó que el movimiento telúrico "se sintió feo" pese a que fue menos perceptible que el del pasado 2 de enero.

"Se sintió menos (que el anterior) pero sí estuvo bastante fuerte (...) la alerta sísmica se activó después de que comenzó a temblar, o sea primero tembló y luego sonó mientras temblaba”, expresó.

Daños en viviendas de San Marcos, Guerrero a once días del sismo de 6.5 grados (13/01/2026). Foto: Especial

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, hasta la mañana de este 16 de enero, se han registrado 4 mil 700 réplicas del sismo del pasado 2 de enero. Protección Civil estatal informó en redes sociales que el movimiento fue percibido de manera fuerte en San Marcos, Tecoanapa, Acapulco de Juárez, Las Vigas, Florencio Villareal, Ayutla de los Libres y Juan R. Escudero.

De inmediato, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó los protocolos de atención para descartar riesgos en la población y hasta el momento no reporta nuevos daños a viviendas ni afectaciones en el municipio guerrerense.

Los estragos del sismo del 2 de enero

En una zona conocida por su alta sismicidad, San Marcos mantiene en vigila a sus habitantes que, en el peor de los casos, los ha dejado sin hogar mientras otros duermen afuera de sus viviendas.

Consultado por EL UNIVERSAL, el presidente municipal de San Marcos, Misael Lorenzo Castillo, afirmó que suman más de mil 500 viviendas dañadas y un aproximado de hasta 6 mil personas afectadas por el movimiento telúrico del pasado 2 de enero.

También comentó que solicitó la declaratoria de emergencia y la declaratoria de desastre en el municipio, ya que "están rebasados", sin embargo, afirma, hasta ahora no hay respuesta por parte de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su mañanera del 9 de enero dijo que descartaba dichas declaratorias durante su gobierno.

Daños en viviendas de San Marcos, Guerrero a once días del sismo de 6.5 grados (13/01/2026). Foto: Especial

"Están durmiendo en los patios, otros se refugian con familiares y otros, la verdad, les digo, pues emigraron de aquí de la cabecera municipal al puerto de Acapulco, a Chilpancingo y a otros municipios".

En entrevista con El Gran Diario de México, el director de Protección Civil de San Marcos, Diego Armando Valente Pineda, comentó que "no se ha volteado a ver al municipio" y que hasta ahora las cifras de viviendas dañadas repuntan a un total de mil 527, entre las que se encuentran 26 viviendas inhabitables y otras 785 con daños severos.

"Hay un aproximado de unas 6 mil personas que están con la incertidumbre de esta afectación, y pues no hay algo claro, no hay algo preciso", comentó Valente Pineda.

Daños en viviendas de San Marcos, Guerrero a once días del sismo de 6.5 grados (13/01/2026). Foto: Especial

"La gente tiene miedo de regresar a sus casas"

La activista Leticia Carpio Cortés, compartió a este diario que actualmente los habitantes viven mucha incertidumbre ya que no saben cómo afrontar la tragedia y cómo le harán para reconstruir sus viviendas. Algunas casas, asegura, no se han levantando desde el paso del huracán John en 2024.

“Como sociedad civil, como comunidades, ¿cómo afrontamos los riesgos de manera más segura cuando estamos como a la deriva? Sí hay un shock, hay un miedo constante (...) la gente si tiene miedo a regresar a su casa porque se caiga, por las réplicas. Están afuera de su casa y la ventaja es que no es temporada de lluvia", expresó.

Carpio Cortés dijo que si bien desde el día del sismo las autoridades locales y estatales estuvieron en el lugar, eso "no fue suficiente" porque con el pasar de los días dejaron de asistir y actualmente no hay siquiera un censo de los damnificados.

Las viviendas afectadas presentan daños como grietas, aberturas, caída del tejado, muros afectados o destrucción total. Tras el sismo del 2 de enero, el municipio quedó sin luz pero con el paso de los días la electricidad volvió y actualmente ya cuenta con los servicios básicos.

Afectaciones en viviendas del municipio de San Marcos, Guerrero a doce días del sismo de 6.5 grados (14/01/2026). Foto: Especial

Piden que no se deje a San Marcos en el olvido

El municipio de San Marcos, ubicado en la región Costa Chica de Guerrero, fue el epicentro y la región con más daño tras el movimiento del 2 de enero. Uno de los colapsos provocó la muerte de una mujer de unos 50 años en la comunidad Las Minas y pese a que fue el único deceso, la activista, el alcalde y el director de Protección Civil hicieron un llamado a que "no se deje a San Marcos en el olvido".

"La gente, como sabemos, sigue quedándose fuera de sus casas y pues el apoyo urge (...). Pues ya nomás estamos esperando que haya esa coordinación para que lleguen los apoyos aquí a nuestro municipio de San Marcos", apuntó.

Por su parte Valente Pineda dijo que: "Pedimos un llamado a la Federación, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al gobierno federal, al gobierno estatal, que de aquí como municipio estaremos a la espera y trabajando también para coordinarnos (...). Hay muchas carencias, hay muchos detalles y también hay mucha ausencia por parte del Gobierno Federal".

Afectaciones en viviendas del municipio de San Marcos, Guerrero a doce días del sismo de 6.5 grados (14/01/2026). Foto: Especial

Regreso a clases incompleto

Respecto a los apoyos que han recibido desde el pasado 2 de enero, el alcalde de San Marcos refirió que se implementaron los planes DN-III-E y Marina, que las escuelas y viviendas siguen en proceso de revisión para detectar más daños y que el gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, ha enviado un aproximado de mil despensas para los damnificados, sin embargo, aún quedan muchas personas que piden ayuda.

Entre las colonias y comunidades más afectadas, el titular de Protección Civil compartió que se encuentran la colonia Centro, el Cántaro, la colonia Zapata, la colonia Quinta Sección, la comunidad de El Guayabo, El Cuco, El Tamarindo, Las Mesas, San Juan Grande, Piedra Parada, entre otras.

Como parte de las medidas que se están implementando en el municipio, la activista Leticia Carpio hizo un llamado a sumarse a la "Brigada post sismo de San Marcos", un acción que busca el voluntariado de la sociedad civil para ayudar y acompañar a la gente que resultó más afectada por el sismo.

Afectaciones en escuelas del municipio de San Marcos, Guerrero a doce días del sismo de 6.5 grados (14/01/2026). Foto: Especial

