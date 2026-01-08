Chilpancingo.— El sismo registrado el pasado 2 de enero, con epicentro en San Marcos, Guerrero, profundizó la crisis que ya se venía padeciendo en la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Chilpancingo.

Trabajadores denuncian que gran parte de las instalaciones quedaron dañadas, por lo que los pacientes fueron evacuados y trasladados a otros hospitales.

Ahora, sólo un área para urgencias está habilitada, y los trabajadores se deslindan de toda responsabilidad si la atención no es de calidad.

Desde el viernes que se registró el sismo, la clínica opera al mínimo, lo que se suma a otras carencias como falta de medicamentos, de consultas de especialidad y la cancelación de cirugías.

Y aunque los pacientes llegan por medicamentos, consultas, por las diálisis de sus familiares o por cirugías, no les dan respuestas.

Una derechohabiente, quien pidió el anonimato por temor a represalias, dice a EL UNIVERSAL que tenía programada una cirugía para este mes. La mañana del 6 de enero llegó a preguntar si su intervención se va a realizar o si se reprogramará en otro hospital, pero su caso sigue en el aire.

“Lo único que nos dicen es que vayamos a otro hospital, pero no nos dan el pase al hospital de Acapulco o al de Cuernavaca”, reclama.

Otro derechohabiente explica que lleva dos días acudiendo a la clínica para pedir medicamento, la respuesta ha sido la misma: “no hay”.

Este hombre aclara que esta situación no es nueva: “Desde hace más de dos años nos dicen que no hay medicamentos, siempre nos dicen que sólo tienen los básicos”.

Señala que esta situación les genera gastos, pues son ellos quienes deben conseguir y comprar sus medicamentos, además de otros procedimientos y análisis clínicos, ante la permanente escasez.

Un mal que cuesta vidas

Durante 2025 la clínica del ISSSTE en Chilpancingo dejó patente sus carencias de la peor manera: una negligencia que cobra vidas.

El 18 de julio, Víctor Wences Martínez, director de la radio de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), fue internado por una hemorragia estomacal. Ahí estuvo tres días sin recibir atención médica especializada.

Ante la insistencia de la familia, lo llevaron al hospital del ISSSTE en Acapulco, donde ocurrió lo mismo por falta de especialistas y medicamentos. El miércoles lo trasladaron al Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE, en Morelos, pero murió minutos después de llegar.

Denuncia de trabajadores

La mañana del 6 de enero, trabajadores de la clínica colocaron lonas en los accesos. “Nos deslindamos de toda responsabilidad por no contar con lo necesario para la atención adecuada con calidad y calidez. Laboramos bajo protesta por tener un edificio insuficiente y siniestrado”.

En otra lona, el grupo de empleados explica que el edificio está “deteriorado y colapsado”, lo que pone en riesgo a médicos y pacientes. Además, señala que la clínica fue construida hace 50 años, y fue pensada para atender a 35 mil personas, pero con los años la demanda creció y ahora reciben a 215 mil, sin que la infraestructura haya aumentado.

Esta no es la primera vez que un movimiento telúrico daña a la clínica, trabajadores aseguran que por lo menos en cinco ocasiones el edificio ha resultado dañado. La vez anterior fue tras el sismo del 7 de septiembre de 2021.

En esa ocasión, la clínica estuvo cerrada durante meses por los trabajos, y tras la apertura, el personal denunció que las reparaciones no fueron de fondo; por ello, en las lonas que colocaron este lunes, el personal exige a las autoridades la construcción de un nuevo hospital.

Incluso, aseguran que existe un terreno de cinco hectáreas que fue donado con ese propósito.

También exigen que las autoridades transparenten el dictamen de Protección Civil sobre los daños que presenta este inmueble.

Consultado sobre el dictamen, el secretario de Gestión de Riesgos Integrales y Protección Civil de Guerrero, Roberto Arroyo Matus, afirmó que sólo las autoridades del ISSSTE lo pueden hacer público.

Sobre los daños, Arroyo Matus explicó que el reporte del personal de Protección Civil detectó “principalmente numerosos colapsos de plafones, los cuales no son daño estructural, pero dificultan que el servicio sea totalmente seguro”.

“El equipo de inspectores realizó una evaluación de las áreas y recomendó que se evacuaran todas las áreas donde hubo caída de plafones, porque limita la correcta movilidad y el funcionamiento de la clínica. Recomendó que un director responsable de obra estableciera el nivel de seguridad estructural, quien es el único facultado para dictaminar la seguridad estructural”, indicó.