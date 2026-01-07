Más Información
El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de 4.2 grados en Cintalapa, Chiapas.
A través de su cuenta de X, mencionó que el epicentro se localizó a 29 kilómetros al noroeste del mencionado municipio.
Foto: Captura de pantalla
Sobre el sismo de 6.5 grados ocurrido el pasado 2 de enero en San Marcos, Guerrero, informó que hasta este miércoles 7 de enero se han registrado 3 mil 277 réplicas, la más grande de magnitud 4.7.
Foto: Captura de pantalla
afcl/LL
