Putla. – El cuerpo sin vida de una menor de edad fue localizada en la jurisdicción del municipio de Putla Villa de Guerrero. De acuerdo a las autoridades el cuerpo presenta diferentes lesiones provocadas por disparos de arma de fuego en su cuerpo.

El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 04:45 de la mañana de este miércoles, a la altura del puente Río Copala, sobre la carretera que comunica de Putla Villa de Guerrero a San Juan Lagunas.

Según el reporte de la policía, señala que el cuerpo sin vida oscila entre los 17 a 18 años de edad, quien presenta diferentes lesiones en el cuerpo provocadas por disparos de arma de fuego.

Ante los hechos, al lugar llegaron elementos de la policía municipal, quienes resguardaron el lugar hasta que se presentó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), una vez que finalizaron los diligencias, el cadáver fue trasladado al panteón municipal para práctica de la necropsia de ley.

Sin embargo, la necropsia no fue realizada a la joven debido a que el cuerpo fue reclamado por personas de la región triqui.

Aunque, la víctima no fue identificada, de acuerdo a las autoridades locales comentaron que, en diferentes ocasiones, la joven había sido ingresada a los separos por faltas menores y consumo de estupefacientes.

Apenas el fin de semana pasado, un comerciante de nombre Mario de 50 años fue asesinado con disparos de arma de fuego, por uno o sujetos desconocidos en pleno centro del municipio de Putla Villa de Guerrero, ubicado entre la Sierra Sur y Mixteca de Oaxaca.

El homicidio ocurrió alrededor de las 11:45 de la noche del sábado 3 de enero. El cuerpo fue reconocido por Angela C., quien dijo ser originaria de Guadalupe Victoria, del estado de Guerrero.

