Culiacán, Sin.- Un elemento de la Policía Municipal de Navolato de nombre, Kevin Guadalupe Valenzuela Rodríguez, de 24 años de edad, desapareció en forma misteriosa, al concluir sus actividades oficiales, por lo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha de localización.

El presidente municipal de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza confirmó la desaparición del agente, pero estableció que el caso ya está sujeto a investigación por la Fiscalía General del Estado por lo que los datos de este caso, son muy limitados.

Señaló que será la autoridad judicial la que tenga que dar datos, de acuerdo a los avances de las investigaciones y las reservas que se deben mantener, sobre las pesquisas, pero lo importante es que ya se investiga la desaparición de Kevin Guadalupe.

La ficha de búsqueda que se emitió, lo describe como una persona del sexo masculino, de 24 años de edad, con una estatura de un metro 68 centímetros, de complexión delgada, cara redonda, viste el uniforme oficial de policía y calza botas tácticas.

El joven policía tiene como señas particulares lunares en el ojo izquierdo, una cicatriz en la barbilla, otra en la mano izquierda y un tatuaje en la mano derecha, con el dibujo de “San Judas” y el nombre de Isabel, en tinta negra.

