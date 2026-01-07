Más Información

Venezuela negocia con EU venta de volúmenes de petróleo; es "en el marco de las relaciones comerciales", afirma

Morena alista fastrack para ratificar a Gertz como embajador en Reino Unido; preven recibir hoy la notificación

Trump evalúa "activamente" la compra de Groenlandia; no descarta la opción militar: Casa Blanca

Caso del motociclista arrastrado en Iztapalapa; FGJ busca al responsable y judicializará el hecho

"Váyanse al carajo": alcalde de Minneapolis a ICE tras tiroteo; Inmigración afirma que actuó en defensa propia al abatir a mujer de EU

Marco Rubio delinea un plan de tres fases para Venezuela; "no estamos improvisando", dice

Culiacán, Sin.- Un elemento de la de nombre, Kevin Guadalupe Valenzuela Rodríguez, de 24 años de edad, desapareció en forma misteriosa, al concluir sus actividades oficiales, por lo que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha de localización.

El presidente municipal de Navolato, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza confirmó la , pero estableció que el caso ya está sujeto a investigación por la Fiscalía General del Estado por lo que los datos de este caso, son muy limitados.

Señaló que será la autoridad judicial la que tenga que dar datos, de acuerdo a los avances de las investigaciones y las reservas que se deben mantener, sobre las pesquisas, pero lo importante es que ya se de Kevin Guadalupe.

La ficha de búsqueda que se emitió, lo describe como una persona del sexo masculino, de 24 años de edad, con una estatura de un metro 68 centímetros, de complexión delgada, cara redonda, viste el uniforme oficial de policía y calza botas tácticas.

El joven policía tiene como señas particulares lunares en el ojo izquierdo, una cicatriz en la barbilla, otra en la mano izquierda y un tatuaje en la mano derecha, con el dibujo de “San Judas” y el nombre de Isabel, en tinta negra.

