Policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) capturaron a José N, señalado por la desaparición de su expareja sentimental y elemento de la Policía capitalina, reportado el 23 de diciembre.

La FGJ comunicó que de acuerdo a las averiguaciones de la Fiscalía de Investigación de los Delitos de Desaparición (FIPEDE) la mujer policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local fue vista por última vez cuando salió de su trabajo en la alcaldía Álvaro Obregón, el pasado 15 de diciembre.

Posteriormente fue a su casa en la colonia Santa Rosa Xochiac, en la misma demarcación, donde vivía con José y de donde ya no salió, de acuerdo a los trabajos de inteligencia y del análisis de las cámaras de videovigilancia.

Por lo anterior se solicitó una orden de aprehensión en contra de José N, así como una de cateo para el inmueble donde ambos habitaban.

Una vez que los mandamientos fueron liberados, el sospechoso fue detenido el 27 de diciembre y tras el cateo se localizó una persona sin vida dentro de la casa, además de que se aseguraron dos teléfonos celulares y una mochila.

La Fiscalía capitalina aseguró que se realizarán las pruebas correspondientes para identificar a la persona encontrada sin vida dentro del inmueble de la víctima.

José ya fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde era requerido por un juez.

aov