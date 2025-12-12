Culiacán.— La coordinadora del Grupo Púrpura de la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán, identificada como Nayeli “N”, de 41 años, fue asesinada a balazos por un grupo armado que la persiguió cuando conducía un vehículo particular, cerca de la zona de los Alamitos, en el municipio de Navolato.

Según las primeras investigaciones la agente conducía un vehículo por la carretera Culiacán-Navolato, cuando personas desconocidas la atacaron con disparos. La policía en la persecución perdió el control de la unidad y se volcó cerca de un domicilio particular, en el sector de los Alamitos, donde acudieron elementos de bomberos y de la Cruz Roja, por lo que luego de rescatarla determinaron que ya no presentaba signos vitales.

El secretario de Seguridad Pública del estado, general Óscar Rentería Schazarino, comentó que, en el transcurso de este año, un total de 53 elementos de seguridad pública municipal, estatal y federal han fallecido en enfrentamientos y en ataques directos, por lo que se fortalecen los protocolos internos.

Comentó que, como parte del programa de mejoras salariales y la incorporación de nuevos elementos a la Policía Estatal Preventiva, el gobierno del estado dispuso que se aumente a un millón 200 mil pesos la cobertura de los seguros de vida de los agentes.

Jornada violenta

En una nueva jornada de violencia se reportaron los asesinatos de tres hombres en sectores distintos de la capital y en Villa Juárez, Navolato.

Los elementos de la Guardia Nacional descubrieron el cuerpo de un hombre con impactos de bala en una parcela, a un costado de la carretera Culiacán-El Dorado, en la sindicatura de Costa Rica. La víctima fue identificada como Hugo Armando, jefe de enfermeros del Seguro Social. Mientras que en una improvisada vivienda, en un terreno ubicado en la colonia San Rafael de la capital del estado, una pareja fue atacada a balazos. Los paramédicos determinaron que el hombre no presentaba signos vitales, en tanto que la mujer, tuvo que ser trasladada a un hospital. En la sindicatura de Culiacancito, el joven Arturo “N” fue privado de la vida de varios disparos por personas desconocidas.

Operativo en Mazatlán

Con una fuerza de 2 mil elementos de las diversas corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno: el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, se brindará seguridad a la población y a los turistas en los festejos de la Virgen de Guadalupe, las posadas, Navidad, Año Nuevo y Reyes Magos en Mazatlán.

La presidenta municipal, Estrella Palacios Domínguez, señaló que este operativo de vigilancia estará vigente hasta el 7 de enero, por lo que agradeció a las fuerzas federales su apoyo en estas medidas.