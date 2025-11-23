Culiacán.- En operativos terrestres efectuados en los municipios de Concordia y Navolato, el personal militar logró neutralizar dos drones que sobrevolaban y aseguraron armas automáticas y cargadores, luego de haber sido atacados por un grupo armado que logró huir pese al despliegue que se realizó.

Durante un recorrido por la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, el personal militar detectó dos vehículos aéreos no tripulados (drones) que sobrevolaban en forma continua la zona, por lo que con equipo especial portátil procedieron a neutralizarlos.

Una vez que fueron controlados los dos drones dieron vista a las autoridades judiciales federales a fin de que lleven las investigaciones respectivas sobre la propiedad de estos dos aparatos aéreo no tripulados.

Foto: Especial

En la comunidad de Palmillas, del municipio de Concordia, el personal militar que efectuaba un recorrido de vigilancia fue objeto de una agresión armada, por lo que respondieron el fuego sin lograr detener a los responsables.

Una vez controlada la situación, se procedió asegurar dos armas automáticas, 24 cargadores abastecidos, tres chalecos tácticos con dos placas balísticas cada uno de ellos, cartuchos útiles para fusiles.

Pese a que se amplió el perímetro de búsqueda de las personas armadas que los atacaron en dicha población, los militares no lograron capturar a ninguno de los civiles que los atacaron con armas automáticas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl