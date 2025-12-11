Culiacán.— Personal del Ejército Mexicano localizó, aseguró y destruyó 11 áreas de almacenamiento de precursores químicos en Culiacán y Cosalá, en Sinaloa.

En un comunicado se informó que, en el marco de la Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos, se hallaron áreas de almacenamiento de precursores químicos que contenían 2 mil 340 litros de acetona, mil 640 litros de alcohol bencílico, mil 280 de alcohol etílico, mil 200 de Colocid Brill Blue GS, mil litros de cloruro de bencilo, mil litros de metanol, 600 de cloro, 560 de tolueno, 300 de una sustancia líquida desconocida de color café y 200 litros de ácido clorhídrico.

También se encontraron 650 kilogramos de sosa cáustica, 25 kilos de azufre, entre otros utensilios. Todo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República y posteriormente destruido. Redacción