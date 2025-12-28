La mañana de este domingo, un hombre murió mientras viajaba en su motocicleta por la autopista México-Puebla, en la alcaldía Iztapalapa.

El incidente se registró a la altura del kilómetro 23, en dirección al estado de Puebla, pasando el Eje 10 Sur.

Hasta el momento, no se ha reportado si otro vehículo estuvo involucrado en la caída y muerte del motociclista.

Muere motociclista en la autopista México-Puebla; tránsito lento en Iztapalapa. Foto: Especial

El lugar fue resguardado por elementos de la Guardia Nacional, en espera de los servicios periciales, quienes realizarán las indagatorias correspondientes.

Debido a la reducción de carriles, se registró tránsito lento en la zona, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.

