Tigres, tortugas, aves y monos, entre los animales más traficados y usados de mascota en México este 2025

INAH reprende a Bad Bunny tras tocar pieza en el Museo de Antropología; el músico retiró la mano, afirma

SEP defiende carácter público y gratuito de educación ante señalamientos de presunta privatización

Triste noticia: Muere capibara macho que llegó al Zoológico Tamatán en Ciudad Victoria, Tamaulipas; falleció por estrés

Reportan estable a Julia Aracelis, madre del pequeño Federico y sobreviviente de accidente aéreo en Texas; hombre que la rescató la visita

Tormenta invernal deja 4 muertos en EU; captan en video intensa nevada

Este año, documentó la voz de diversos actores que mediante sus tradiciones, comida y ritos en estados como , , Chihuahua, y Tabasco mostraron la diversidad cultural de nuestro país, desde ruinas no exploradas hasta la defensa de un pueblo contra el plagio de su identidad o manjares propios de una región.

Con más de 120 años de tradición, los maestros artesanos de Yalálag, Oaxaca, exigen respeto a su patrimonio cultural. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL
Morelia, Mich.— Después de que un accidente automovilístico dejó a Oliver, de entonces un año, con la cabeza desprendida de la columna vertebral, hoy tras varias cirugías se está recuperando y recibe terapias en el CRIT de Michoacán. Foto: Cortesía Familia Staub.
San Mateo Yoloxochitlán, Oax.— En un cerro que los pobladores llaman El Fortín, sobre el cual se levantan cultivos de maíz y café, se encuentran al menos 25 ruinas que aún no han sido exploradas por el INAH. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL
Quiroga, Mich.— Por su autenticidad, calidad, sabor y origen, las carnitas michoacanas, en especial las de Quiroga, considerada La capital mundial de las carnitas, ya cuentan con la marca de certificación ante el IMPI. Foto: Carlos Arrieta / EL UNIVERSAL
