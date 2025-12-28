Este año, EL UNIVERSAL documentó la voz de diversos actores que mediante sus tradiciones, comida y ritos en estados como Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Tabasco mostraron la diversidad cultural de nuestro país, desde ruinas no exploradas hasta la defensa de un pueblo contra el plagio de su identidad o manjares propios de una región.

Con más de 120 años de tradición, los maestros artesanos de Yalálag, Oaxaca, exigen respeto a su patrimonio cultural. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Morelia, Mich.— Después de que un accidente automovilístico dejó a Oliver, de entonces un año, con la cabeza desprendida de la columna vertebral, hoy tras varias cirugías se está recuperando y recibe terapias en el CRIT de Michoacán. Foto: Cortesía Familia Staub.

San Mateo Yoloxochitlán, Oax.— En un cerro que los pobladores llaman El Fortín, sobre el cual se levantan cultivos de maíz y café, se encuentran al menos 25 ruinas que aún no han sido exploradas por el INAH. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

Quiroga, Mich.— Por su autenticidad, calidad, sabor y origen, las carnitas michoacanas, en especial las de Quiroga, considerada La capital mundial de las carnitas, ya cuentan con la marca de certificación ante el IMPI. Foto: Carlos Arrieta / EL UNIVERSAL

