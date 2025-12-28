Personas privadas de la libertad en la Penitenciaría de la Ciudad de México y en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, ponen a la venta roscas de reyes, a través del programa Hazme Valer.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que los productos son elaborados de manera artesanal en las panaderías de los dos centros penitenciarios, como parte del proceso de capacitación realizado por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo.

Más de 80 reclusos realizan roscas de reyes (28/12/2025). Foto: Especial

Las roscas se ofrecerán a la venta a partir del lunes 29 de diciembre en la presentación familiar de un kilogramo, con un precio de 189 pesos por pieza, en la sucursal de la tienda de Hazme Valer localizada en la calzada San Antonio Abad #130, planta baja, colonia Tránsito; así como en el edificio sede de la SSC, en la calle Liverpool #136, de la colonia Juárez, ambas en la alcaldía Cuauhtémoc.

En la producción colaboran más de 80 personas privadas de la libertad inscritas en los talleres en panadería.

Mientras que los empaques fueron diseñados y manufacturados en el taller de Diseño e Impresión Digital del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, aseguró la SSC.

