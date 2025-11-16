Más Información

Culiacán.- En el rescate de 17 hombres y tres mujeres, todos ellos mayores de edad, que eran mantenidos en un privados de su libertad, se aseguró un fusil automático, un rifle de postas, ocho cargadores, un inhibidor de señales de antena, chalecos tácticos con placas balísticas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reveló que personal militar en recorridos terrestres en la comunidad del “Campo el Diez”, a la salida sur de Culiacán, localizó un inmueble donde se mantenía presuntamente a personas detenidas en contra de su voluntad.

En el operativo ejecutado se logró liberar a 20 personas, tres de ellas del sexo femenino, todos mayores de edad, pero no se informó si hubo personas detenidas en dicha acción que tuvo lugar cerca del Piggy Back.

Durante el rescate de las personas, cuyas identidades se mantienen bajo resguardo, se encontró en el inmueble 90 cartuchos útiles, dos chalecos tácticos con placas balísticas, 18 teléfonos celulares, 21 cigarros, presuntamente de marihuana, dosis de una yerba verde seca, 23 dólares americano y un vehículo Hyundai Tucson con reporte de robo.

Todos los indicios encontrados en dicho inmueble fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero común para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes, en tanto que las personas rescatadas, reciben atención médica, antes de ser presentadas ante la autoridad.

afcl/LL

