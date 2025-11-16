Chihuahua.- Hasta la mañana del domingo la cifra de personas fallecidas tras ataques registrados durante la tarde y noche del sábado en el municipio de Parral en el estado de Chihuahua subió a ocho.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur detalló hoy que inició los trabajos de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocho personas fueron privadas de la vida, en diversos hechos ocurridos.

En primera instancia se integra una carpeta de investigación en torno a la localización de siete personas sin vida en las instalaciones del carril de carreras Santa Teresa, ubicado a la altura del kilómetro 02 de la carretera Parral-Jiménez.

De manera oficial se detalló que se trata de siete hombres sin identificar, de entre 20 y 35 años, aproximadamente, quienes presentaron heridas producidas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales procesaron la escena, en donde aseguraron diversos cartuchos percutidos de los calibres 7.62x39, .45 y 9 milímetros. Asimismo, aseguraron 12 automotores, siete pick ups y cinco vehículos tipo sedán.

La madrugada de este domingo 16 de noviembre, Policías Investigadores atendieron un reporte sobre la localización de un masculino sin vida en las inmediaciones del lugar conocido como la puerta del tiempo.

La persona fallecida permanece sin identificar, se estima que tiene entre 30 y 35 años, y presentó heridas producidas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

En dicha escena, Peritos en Criminalística aseguraron diversos casquillos percutidos de los calibres 7.62x39 y .223, así como una lona con la leyenda.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para realizar las necropsias correspondientes e iniciar los protocolos que permitan establecer la identidad de las personas fallecidas.

Según se detalló, se realizan las indagatorias ministeriales para el esclarecimiento de los hechos mediante pruebas científicas y trabajos de inteligencia, de testimoniales y el análisis del material registrado por sistemas de video vigilancia, entre otros, a fin de establecer la cronología de los hechos y ubicar al o probables responsables, así como determinar si los hechos se encuentran vinculados.

Hasta este día no se tienen personas detenidas por estos hechos.

