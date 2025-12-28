Más Información

Un hombre murió en la entrada de una institución bancaria ubicada en la esquina de Paseo de la Reforma y avenida Juárez, en la colonia Centro.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre de entre 40 y 50 años de edad que la mañana de este domingo habría salido de un cajero automático y posteriormente se desvaneció en la escalinata.

Al lugar acudieron servicios de emergencia, quienes confirmaron el deceso del hombre.

Más tarde, una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina arribó al sitio y los elementos acordonaron el área, en espera de los servicios periciales para realizar el levantamiento del cuerpo.

