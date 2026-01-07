Juchitán, Oax.– Ante casos de reintroducción del sarampión en el país, la Jurisdicción Sanitaria número dos del Istmo está invitando a los padres de familia que lleven a sus hijos de hasta nueve años de edad, a vacunarse o permitan la vacunación en las escuelas.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número dos, Heber Vidal Sánchez, explicó que, al reanudar las clases, tras el periodo vacacional de diciembre, personal médico de esa dependencia acudirá a las escuelas primarias para promover la vacunación.

La preocupación del funcionario se basó en los poco más de seis mil casos que se han registrado en el país y sobre todo porque las entidades vecinas como Chiapas y Guerrero están presentando casos en sus diferentes regiones.

Jornada de vacunación en el Istmo de Oaxaca ante el surgimiento de casos de Sarampión (07/01/2026). Foto: Especial

El sarampión, de acuerdo con informes oficiales, ha causado el fallecimiento de 24 personas. Es importante, recalcó, que los padres de familia se muestren receptivos y tengan a la mano la cartilla nacional de vacunación de sus hijos.

Además, informó, se mantendrá la vacunación contra el Covid, neumococo e influenza y por esa razón se colocarán puesto móviles en los parques, los mercados y otros sitios de aglomeración de personas.

Por ahora, reiteró, en la región del Istmo de Tehuantepec no hay casos de sarampión, y por ello es necesario reforzar la campaña de vacunación contra ese padecimiento que es contagioso, sobre todo entre la población infantil que no se ha vacunado.

