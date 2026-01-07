Culiacán. - En una riña familiar en una vivienda de la comunidad de Bagojo Colectivo, en el municipio de Ahome, el joven Eddy Alejandro “N”, de 25 años resultó muerto por heridas con arma blanca que le provocó su hermano, el cual horas después fue detenido cuando intentó suicidarse con un arma de fuego.

Los vecinos de la calle Oscar Monzón alertaron a la Policía Municipal de Ahome sobre un pleito violento entre dos miembros varones de una familia, por lo que al presentarse al lugar descubrieron que uno de los jóvenes se encontraba en el piso lesionado, sin signos vitales por lo que resguardaron al lugar.

Según los primeros datos, el joven Eddy Alejandro “N” fue visto por sus vecinos en la cocina, al parecer preparando alimentos, cuando llegó su hermano mayor, Ramón Edel “N” de 30 años, con el que inició una discusión, cuyos motivos se desconocen.

El pleito entre ambos subió de tono y Ramón tomó un cuchillo y lesionó en varias ocasiones a su hermano menor y luego salió rápidamente del inmueble, pero este fue localizado calles adelante ocultó en una vivienda, en donde con un arma de fuego intentó quitarse la vida, pero fue detenido por policías.

afcl/LL