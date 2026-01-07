Pinotepa. – Familiares, amigos y activistas piden justicia para Idanelli, el 30 por ciento de su cuerpo fue quemado con alcohol por su esposo Eduardo Mejía López, un exmilitar detenido el pasado fin de semana por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía de Oaxaca, por tentativa de feminicidio.

“Espero que, en este caso, la ley se cumpla, y se pueda vincular a proceso por el delito de feminicidio en grado tentativa, que caiga todo el peso sobre él”, dijo la activista en derechos humanos, Elena Ríos Ortiz.

Eduardo Mejía en estado de ebriedad intentó obligar a ingerir bebidas alcohólicas a su esposa Idanelli, cuando ella se negó, le roció alcohol y luego le prendió fuego sobre su cuerpo.

La tentativa por feminicidio se registró el primero de enero del 2026, alrededor de las 03:30 horas de la madrugada, en una vivienda ubicada en las calles Pacífico y Francisco I. Madero, en el barrio Grande de San Pedro Jicayán, en el distrito de Jamiltepec, en la región Costa de Oaxaca.

El agresor fue denunciado ante el Ministerio Público, quienes abrieron la carpeta de investigación correspondiente por tentativa de feminicidio y, detenido por elementos de la AEI de la Fiscalía.

Actualmente, Idanelli se encuentra en un hospital de especialidad en la Ciudad de México para recuperarse de las quemaduras de segundo grado mixto en cara, cuello, tórax y muslos, “se encuentra estable pero grave”, enfatizó la activista Elena Ríos.

Elena dio a conocer que por ahora Idanelli tendrá una atención médica para que pueda recuperándose en el Instituto Nacional para la Rehabilitación en la Ciudad de México, sin embargo, en un futuro, la joven requerirá de tratamientos dermatológicos y de cirugía reconstructiva para recuperar un poco la calidad de su piel.

Además, la activista señaló que en un 95 por ciento de estos casos perpetrados por la violencia ácida hacía las mujeres son sus esposos o parejas sentimentales quienes cometen este tipo de crimen, “esta violencia es de lesa humanidad y necesitamos que caiga todo el peso de la ley en contra de todos los agresores que la perpetran”.

La violencia ácida se castiga con más de 40 años de cárcel, a través de Ley Malena, el cual tipifica los ataques con ácido y sustancias corrosivas como tentativas de feminicidio, no como simples lesiones, buscando penas más severas y una reparación integral del daño.

afcl/LL