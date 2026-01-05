Más Información

Trump nombra a Rubio, Hegseth y Stephen Miller para coordinar transición en Venezuela; Casa Blanca toma control del proceso

Trump nombra a Rubio, Hegseth y Stephen Miller para coordinar transición en Venezuela; Casa Blanca toma control del proceso

Consejo de Seguridad de la ONU critica intervención en Venezuela; acusan a EU de violar derecho internacional

Consejo de Seguridad de la ONU critica intervención en Venezuela; acusan a EU de violar derecho internacional

Sheinbaum lee posicionamiento en la mañanera sobre intervención de EU en Venezuela; "la soberanía no es negociable", enfatiza

Sheinbaum lee posicionamiento en la mañanera sobre intervención de EU en Venezuela; "la soberanía no es negociable", enfatiza

Tren Interoceánico: Defensa de tres víctimas presentan denuncia ante FGR; van contra autoridades y contratistas

Tren Interoceánico: Defensa de tres víctimas presentan denuncia ante FGR; van contra autoridades y contratistas

Checo Pérez rompe el silencio sobre ser compañero de Max Verstappen: “Es el peor trabajo que hay”

Checo Pérez rompe el silencio sobre ser compañero de Max Verstappen: “Es el peor trabajo que hay”

"Soy prisionero de guerra"; las frases de Nicolás Maduro en su primera audiencia en Nueva York

"Soy prisionero de guerra"; las frases de Nicolás Maduro en su primera audiencia en Nueva York

Las autoridades de Durango confirmaron un en el poblado de San Gabriel, municipio de Ocampo, por lo que la fiscalía estatal emitió unapor el presunto responsable, pareja de la víctima. Se trata del segundo feminicidio del año en el Estado.

La víctima, Marisol Gutiérrez de 33 años, fue localizada el domingo a un costado de la carretera que conduce a la comunidad de San Gabriel. El cuerpo se encontró cerca de su vehículo particular.

Lee también

Ficha de búsqueda del presunto feminicida (05/01/2026). Foto: Especial
Ficha de búsqueda del presunto feminicida (05/01/2026). Foto: Especial

La fiscalía de Durango emitió la búsqueda y localización de Luis Manuel “N” como presunto responsable, por lo que se solicitó la colaboración de la ciudadanía para que se comunique al número de emergencias 911 y brinde cualquier información que permita lograr su .

También familiares y amigos, a través de redes sociales, han pedido el apoyo para la localización del presunto responsable.

En el lugar se mantienen las diligencias por parte de personal de servicios periciales de Durango.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]