Culiacán, Sin. El director de Tránsito de Culiacán, Francisco Zazueta Lizárraga fue atacado a balazos por varios hombres armados, en la sindicatura de Aguaruto, al extremo poniente de la capital del estado, gravemente herido, fue trasladado a un hospital, en donde poco después fue declarado muerto.

Los datos que se conocen, es que el jefe policiaco de tránsito, circulaba en una camioneta Tacoma de color blanco, por la avenida Adolfo López Mateos de dicha sindicatura, cuando varios hombres que viajaban en otra unidad, los cuales le dispararon en repetidas ocasiones.

Lee también Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

Pese a una pronta respuesta de los cuerpos de seguridad y del ejército que realizaron un operativo de búsqueda de los presuntos agresores, estos lograron huir, en tanto los cuerpos de auxilio le prestaron las primeras atenciones a Zazueta Lizarraga y lo trasladaron a un hospital, donde fue ingresado.

Se conoce que el personal médico notificó a la Fiscalía General del Estado el fallecimiento del director de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán, lo que lo convirtió en el primer elemento de seguridad que es asesinado estos primeros días del año.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/apr