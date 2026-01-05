Más Información

Culiacán, Sin. El director de Tránsito de , Francisco Zazueta Lizárraga fue atacado a balazos por varios hombres armados, en la sindicatura de , al extremo poniente de la capital del estado, gravemente herido, fue trasladado a un hospital, en donde poco después fue declarado muerto.

Los datos que se conocen, es que el , circulaba en una camioneta Tacoma de color blanco, por la avenida Adolfo López Mateos de dicha sindicatura, cuando varios hombres que viajaban en otra unidad, los cuales le dispararon en repetidas ocasiones.

Pese a una pronta respuesta de los cuerpos de seguridad y del ejército que realizaron un operativo de búsqueda de los presuntos agresores, estos lograron huir, en tanto los le prestaron las primeras atenciones a Zazueta Lizarraga y lo trasladaron a un hospital, donde fue ingresado.

Se conoce que el personal médico notificó a la el fallecimiento del director de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán, lo que lo convirtió en el primer elemento de seguridad que es asesinado estos primeros días del año.

ss/apr

