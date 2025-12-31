Capturan a Pedro Inzunza "El Sagitario" tras fuerte operativo en Culiacán; lo señalan como operador de "El Chapo Isidro"

Autoridades federales detuvieron en un inmueble en Culiacán, Sinaloa, a Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario”, o “El Señor de la Silla”, segundo al mando del grupo encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, quien asumió el control de la organización criminal de “Los Beltrán Leyva” dedicada a la producción de tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

Con base en los datos de prueba obtenidos, un Juez Federal otorgó una orden de cateo que fue cumplimentada este miércoles mediante un operativo coordinado que derivó en la detención de “El Sagitario” y tres personas más. Durante la acción se aseguraron armas de fuego y diversas cantidades de droga.

Fuentes federales señalaron que en este operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) quienes localizaron el inmueble.

Inzunza Noriega y las tres personas fueron trasladadas vía aérea por elementos de la Semar a la Ciudad de México para quedar a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y se determine la situación jurídica.

Fuentes estatales indicaron que un helicóptero de la Semar sobrevoló el área del domicilio y también por tierra con unidades blindadas.

“El Sagitario” es padre de Pedro Insunza Coronel, alias “El Pichón”, quien fue abatido el 30 de noviembre del 2025 en Sinaloa y era buscado por Estados Unidos, ya que se desempeñaba como brazo derecho a la facción de “El Chapo Isidro”.

En esa ocasión los uniformados fueron agredidos con disparos de arma de fuego, al ver en peligro su vida repelieron la agresión.

Los efectivos realizaron la captura de Adelemo Pérez Hernández, alias “Lemu”, identificado como operador logístico y Miguel Ángel Villalba Castillo, sicario de la célula criminal, en tanto, “El Pichón” perdió la vida, también aseguraron tres armas cortas, una granada y un kilo de pastillas de fentanilo.

En los inmuebles cateados, ubicados en Guasave y Ahome, se incautaron dos armas de fuego, cuatro vehículos y dos celulares, además, se ubicaron dos laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas, donde se aseguró un fusil, cartuchos, una camioneta, mil 425 kilos de cristal, un kilo de fentanilo, 600 litros de precursores químicos, un reactor y diferentes recipientes.

