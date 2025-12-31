Más Información

Caso Cecilia Monzón: Sentencian a 60 años de prisión a Javier López, por feminicidio de la activista; fue secretario de Gobierno en Puebla

Sheinbaum otorga estímulo fiscal a videojuegos con contenido violento; evitarán cobro de 8% de IEPS

Rifas ilegales, posible causa del ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: Secretario de Gobierno de Jalisco

Concierto de fin de año: todo lo que debes saber para dar la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma

¿Cómo será el subsidio a la tenencia y el costo del refrendo en CDMX este 2026? Aquí te explicamos

IMSS Bienestar da de alta a 6 lesionados del descarrilamiento del Tren Interoceánico; especialistas atienden a 8 más

Un Tribunal de Enjuiciamiento condenó a 60 años de prisión al exsecretario de Gobierno y excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla, como responsable del delito de feminicidio cometido contra la abogada y activista .

La misma sentencia se aplicó para Jair N y Silvestre N., considerados como cómplices del crimen, cuya autoría intelectual se atribuyó al político priista, quien sostuvo una relación con la activista.

Luego de ser declarados culpables el pasado 23 de diciembre, las autoridades judiciales impusieron la pena y ordenaron el pago de una multa de 113 mil pesos a cada uno de los involucrados en el asesinato que cimbró a Puebla en el 2022.

Fue precisamente un Tribunal de Enjuiciamiento el que determinó el 23 de diciembre que el político era culpable del crimen ocurrido en mayo de 2022 en el municipio de San Pedro Cholula, zona conurbada a la ciudad de Puebla.

Tras el asesinato de Cecilia Monzón, autoridades ministeriales detuvieron al priista.

El ex candidato fue vinculado a proceso como presunto responsable del delito de feminicidio cometido contra la abogada y activista, un juicio que –según los familiares- estuvo inmerso en docenas de argucias legales para retrasarlo.

El político -según las pruebas aportadas- fue el autor intelectual del feminicidio, al haber contratado a su primo y a un de Veracruz para asesinar a su ex esposa, con quien procreó un niño y con quien tenía serios problemas legales y personales.

