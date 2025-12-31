Caso Cecilia Monzón: Sentencian a 60 años de prisión a Javier López, por feminicidio de la activista; fue secretario de Gobierno en Puebla

Un Tribunal de Enjuiciamiento condenó a 60 años de prisión al exsecretario de Gobierno y excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala como responsable del delito de feminicidio cometido contra la abogada y activista Cecilia Monzón.

La misma sentencia se aplicó para Jair N y Silvestre N., considerados como cómplices del crimen, cuya autoría intelectual se atribuyó al político priista, quien sostuvo una relación con la activista.

Luego de ser declarados culpables el pasado 23 de diciembre, las autoridades judiciales impusieron la pena y ordenaron el pago de una multa de 113 mil pesos a cada uno de los involucrados en el asesinato que cimbró a Puebla en el 2022.

Fue precisamente un Tribunal de Enjuiciamiento el que determinó el 23 de diciembre que el político era culpable del crimen ocurrido en mayo de 2022 en el municipio de San Pedro Cholula, zona conurbada a la ciudad de Puebla.

Tras el asesinato de Cecilia Monzón, autoridades ministeriales detuvieron al priista.

El ex candidato fue vinculado a proceso como presunto responsable del delito de feminicidio cometido contra la abogada y activista, un juicio que –según los familiares- estuvo inmerso en docenas de argucias legales para retrasarlo.

El político -según las pruebas aportadas- fue el autor intelectual del feminicidio, al haber contratado a su primo y a un sicario de Veracruz para asesinar a su ex esposa, con quien procreó un niño y con quien tenía serios problemas legales y personales.

aov/cr