Juchitán, Oax. – En medio del dolor, fue despedida la pequeña Elena, una de las 13 víctimas que dejó el descarrilamiento del tren interoceánico el pasado domingo. En la iglesia de San Pedro Mártir, se realizó la ceremonia de despedida a su última morada.

Ella no debía de morir, dijo con la voz entrecortada su maestra del primer grado de primaria de la escuela “Juan B. Toledo”, Amisadait Santiago Rasgado. “Ella era el ángel de su hogar, ella era ángel de aquí de la escuela, del salón”, añadió.

A sus seis años de edad, Elenita tenía el sueño de viajar en el tren. Iba acompañada de su abuela, entre otros familiares. La tragedia interrumpió el sueño y la abuela fue trasladada a un hospital de la capital oaxaqueña.

Último pase de lista en la escuela de la niña Elena (30/12/2025). Foto: Alberto López Morales / EL UNIVERSAL

Lee también Más de 30 sicarios participaron en ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: gobierno de Jalisco; fue agresión directa, reitera

Este martes por la mañana, se realizó el pase de lista por parte de los maestros y compañeros de la primaria. Vestidos de blanco y globos blancos, le dieron el adiós en medio de la tristeza y el dolor. “La tristeza es evidente, el pueblo está de luto, es una tragedia”, expresó el vecino Aristóteles.

Con la solidaridad de familiares y vecinos, los padres de la pequeña Elena, Eduardo y Belén, agradecieron las muestras de apoyo en medio del luto en sus corazones. Un adiós doloroso desde San Pedro Comitancillo.

Misa de cuerpo presente de la niña Elena (30/12/2025). Foto: Alberto López Morales / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr