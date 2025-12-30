Más Información

Más de 30 sicarios participaron en ataque a empresario del Mercado de Abastos en Zapopan: gobierno de Jalisco; fue agresión directa, reitera

FGR investiga caja negra del Tren Interoceánico y concluye necropsias; despliega peritos en 13 especialidades

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Chocan 2 trenes en ruta a Machu Picchu; reportan al menos 30 heridos y un muerto

A 50 días del Plan Michoacán, detienen a 278 personas; realizan recorridos a empacadoras e industrias cítricas

Más de 30 personas estuvieron involucradas en el contra el , dedicado a la comercialización de semillas, cereales y abarrotes en el mercado de abastos de Guadalajara, informó el gobierno del estado a través de un comunicado.

“De manera preliminar se confirmó que se trató de una contra un empresario del mercado de abastos en la que participaron más de 30 personas con armas largas y al menos siete vehículos”, indicó la autoridad.

Además reveló que el cuerpo de seguridad del empresario se conformaba por siete escoltas, algunos de ellos militares en retiro.

Las autoridades informaron han sido asegurados cuatro vehículos que presuntamente fueron utilizados en la embestida; tres tienen placas de Michoacán. (29/12/2025). Foto: Especial
Se indicó que han sido asegurados cuatro vehículos que presuntamente fueron utilizados en el ataque, dos de ellos en el lugar de los hechos y otros dos en algunas calles aledañas; de estos automóviles, uno no tiene placas y los otros tres tienen matrícula de Michoacán.

“Por las características del ataque, de manera preliminar se presume la participación del crimen organizado; será conforme avancen las indagatorias cuando se determine el móvil del ataque”, indica el comunicado.

En la emboscada al empresario también murieron su hija menor de edad y uno de sus escoltas, mientras que otros cuatro resultaron heridos.

