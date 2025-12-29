Más Información

Sheinbaum se reúne con familiares de víctimas tras descarrilamiento del Tren Interoceánico; recorre hospitales en Oaxaca

Sheinbaum se reúne con familiares de víctimas tras descarrilamiento del Tren Interoceánico; recorre hospitales en Oaxaca

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

Hasta 400 mil pesos recibirán familiares de fallecidos en el Tren Interoceánico; deberán presentar boleto para cobrar seguro

Ellos son los fallecidos en el descarrilamiento del Tren Interoceánico de Oaxaca

Ellos son los fallecidos en el descarrilamiento del Tren Interoceánico de Oaxaca

VIDEO Tren Interoceánico: ¡Ayúdennos, por favor!; pasajeros graban desde el vagón momento del descarrilamiento

VIDEO Tren Interoceánico: ¡Ayúdennos, por favor!; pasajeros graban desde el vagón momento del descarrilamiento

Segob e IMSS dan a conocer lista de heridos de descarrilamiento del Tren Interoceánico; consúltala aquí

Segob e IMSS dan a conocer lista de heridos de descarrilamiento del Tren Interoceánico; consúltala aquí

Tiroteo en Zapopan deja tres muertos y cinco heridos; ataque contra ocupantes de un Lamborghini se prolonga por 10 minutos

Tiroteo en Zapopan deja tres muertos y cinco heridos; ataque contra ocupantes de un Lamborghini se prolonga por 10 minutos

La Fiscalía de Jalisco confirmó que ya son tres personas fallecidas tras el tiroteo de esta mañana en Zapopan; se forma preliminar se ha informado que las víctimas son un , su hija menor de edad y uno de los escoltas que los resguardaba.

Además, se informó que los otros cuatro heridos también son escoltas del comerciante y uno de ellos se encuentra en; aunque las autoridades siguen verificando la identidad de las víctimas, de forma extraoficial se ha dicho que el conductor del vehículo era Alberto Prieto Valencia, un empresario dedicado a la comercialización de semillas, cereales y abarrotes, y con participación en empresas de trasporte de carga.

Mientras la Fiscalía de Jalisco se encuentra realizando las investigaciones en el sitio donde ocurrieron los hechos, los responsables del ataque han filtrado un par de videos que circulan en redes sociales en los que se puede ver que intervinieron al menos 10 personas con armas largas que viajaban en cinco vehículos.

Lee también

En uno de los videos se observa que al menos cinco sujetos disparan contra el Lamborghini anaranjado desde la calle Brillante, en tanto que otro grupo lo ataca de frente sobre la avenida Topacio; de pronto alguien grita una clave (“85”) y todos suben a los vehículos para escapar.

Identifican al conductor de Lamborghini muerto tras tiroteo en Zapopan (29/12/2025). Foto: Especial
Identifican al conductor de Lamborghini muerto tras tiroteo en Zapopan (29/12/2025). Foto: Especial

En el otro video la persona que graba con un teléfono celular está sobre la avenida Topacio y registra el paso de las dos camionetas en que viajaban los escoltas tras el, que al llegar a la esquina de la calle Brillante es atacado de frente y por el flanco izquierdo; al verse superados los escoltas intentan escapar en reversa para resguardarse.

Las autoridades no han brindado mayor información sobre lo ocurrido ni alguna posible línea de investigación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]