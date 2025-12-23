Más Información

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América anuncia el inicio de una nueva era, con una millonaria inversión

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

Cae presunto asesino del coordinador regional del IMSS Bienestar en Chilpancingo; cuenta con otra orden de aprehensión por homicidio

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

Niño originario de Campeche y médico jalisciense, entre las víctimas del avionazo en Galveston; galenos lamentan fallecimiento

El exsecretario de Gobierno y excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla, -junto con dos personas mas- fue declarado culpable del delito de cometido contra contra la abogada y activista Cecilia Monzón.

Fue un Tribunal de Enjuiciamiento el que determinó que el político era culpable del crimen ocurrido en mayo de 2022 en el municipio de San Pedro Cholula, zona conurbada a la ciudad de Puebla.

A López Zavala se le considera como autor intelectual del asesinato, en complicidad con Jair N y Silvestre N., también detenidos por el crimen de la activista.

Será en otra audiencia cuando se determine los años de prisión a los que será condenado.

Tras el asesinato de Cecilia Monzón, ocurrido en calles del municipio de San Pedro Cholula, zona con conurbada a la ciudad de Puebla, autoridades ministeriales detuvieron al político priista Javier "N".

El excandidato fue vinculado a proceso como presunto responsable del delito de feminicidio cometido contra la abogada y activista, un juicio que –según los familiares- estuvo inmerso en docenas de argucias legales para retrasarlo.

El político -según las pruebas aportadas- fue el autor intelectual del feminicidio, al haber contratado a su primo y a un de Veracruz para asesinar a su exesposa, con quien procreó un niño y con quien tenía serios problemas legales y personales.

