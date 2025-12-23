Más Información

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

Cae presunto asesino del coordinador regional del IMSS Bienestar en Chilpancingo; cuenta con otra orden de aprehensión por homicidio

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

México reitera ante la ONU disposición a facilitar el diálogo por Venezuela; pide evitar confrontación

Niño originario de Campeche y médico jalisciense, entre las víctimas del avionazo en Galveston; galenos lamentan fallecimiento

Hermosillo, Sonora.- Con motivo de las fiestas decembrinas, la Fiscalía de Sonora advirtió que habrá castigo y multas para quienes hagan poniendo en riesgo la integridad de otras personas.

Realizar disparos de arma de fuego al aire no constituye una celebración, sino una conducta delictiva que pone en peligro la vida y la integridad de las personas.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Sonora, esta conducta es sancionada con penas de 5 a 8 años de , además de multa económica.

Cuando los disparos ocurren en días festivos, eventos públicos, o bajo los efectos del alcohol o drogas, la sanción se agrava y puede alcanzar hasta 9 años de prisión.

La Fiscalía exhortó a la ciudadanía a no normalizar este tipo de actos y a denunciar de inmediato cualquier a los números 911 y 089.

Prevenir es responsabilidad de todas y todos. La ley se aplica para proteger la vida, indicó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

