Hermosillo, Sonora.- Con motivo de las fiestas decembrinas, la Fiscalía de Sonora advirtió que habrá castigo y multas para quienes hagan disparos al aire poniendo en riesgo la integridad de otras personas.

Realizar disparos de arma de fuego al aire no constituye una celebración, sino una conducta delictiva que pone en peligro la vida y la integridad de las personas.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Sonora, esta conducta es sancionada con penas de 5 a 8 años de prisión, además de multa económica.

Cuando los disparos ocurren en días festivos, eventos públicos, o bajo los efectos del alcohol o drogas, la sanción se agrava y puede alcanzar hasta 9 años de prisión.

La Fiscalía exhortó a la ciudadanía a no normalizar este tipo de actos y a denunciar de inmediato cualquier detonación de arma de fuego a los números 911 y 089.

Prevenir es responsabilidad de todas y todos. La ley se aplica para proteger la vida, indicó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

