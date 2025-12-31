Las autoridades municipales de Veracruz dejarán en caja más de 100 millones de pesos, así como una reducción de la deuda y una calificación AA+ con perspectiva estable.

La alcaldesa panista Patricia Lobeira, cuyo periodo culmina hoy, aseguró que cierra su administración con finanzas sanas y estabilidad financiera para Veracruz.

En la última sesión de Cabildo destacó que a diferencia de otros cierres de administración, el último año fue el de mayor inversión en obra pública.

Alcaldesa de Veracruz deja dinero en caja y reducción de deuda (31/12/2025). Foto: Especial

Y aseguró que hubo una mejora en el manejo de la deuda municipal, la cual se redujo a alrededor de 400 millones de pesos, permitiendo mantener una alta calificación crediticia para el municipio.

El Ayuntamiento obtuvo en tres ocasiones consecutivas el reconocimiento en materia de transparencia, al alcanzar hasta el 99 por ciento de comprobación ante los órganos fiscalizadores, incluyendo el Organo de Fiscalización Superior y la Auditoría Superior de la Federación, correspondientes a los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

La calificadora HR Ratings otorgó al municipio calificación AA+ con perspectiva estable, reflejo del manejo responsable y transparente de las finanzas.

En su mensaje de despedida, dijo que gracias al manejo responsable de los recursos y al trabajo conjunto de todas las áreas, se deja un ahorro total de más de cien millones, de los cuales 78 millones se encuentran disponibles en bancos y 23 millones 721 mil pesos están por recibirse, lo que permitirá a la siguiente administración iniciar operaciones.

“Estamos entregando una administración con finanzas sanas, una administración estable, una administración con obras y con un gran ejemplo de buen trabajo, honestidad y orden”, expresó la alcaldesa.

